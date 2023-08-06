كوريا تسمح لرجال أعمال بزيارة أوكرانيا لاستكشاف فرص إعادة الإعمار

قررت كوريا السماح لعدد من رجال الأعمال بزيارة أوكرانيا من أجل المشاركة المحتملة في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي، في نطاق استثناءات السفر الخاصة، وفقا لوكالة يونهاب.

وقد أعربت سيول عن نيتها المشاركة بنشاط في المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب الحرب مع روسيا، مع توافق مجتمع الأعمال في البنية التحتية والقطاعات الأخرى أيضا مع هذه الخطوة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون إن الحكومة تخطط للسماح لرجال الأعمال بدخول أوكرانيا، من أجل المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار من خلال منح استثناءات لحظر السفر المفروض على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وقالت المصادر إنه بموجب الخطط التفصيلية، ستضع الحكومة حدا أقصى لعدد رجال الأعمال المسافرين بما لا يزيد عن 30 شخصا، مع تحديد مدة إقامتهم بأسبوعين لكل رحلة.

وسوف يسافرون بموجب “الاستخدام الاستثنائي لجوازات السفر” بموجب القانون الكوري، وستتلقى وزارة الخارجية طلبات رجال الأعمال ابتداء من هذا الشهر.

إذا تجاوز عدد المتقدمين الحد، فسيُطلب منهم تعديل وقت المغادرة للحفاظ على عدد المسافرين ضمن الحصة المحددة.

ومع المبادئ التوجيهية المحددة لاستثناء السفر إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تزور العديد من الشركات الكورية أوكرانيا لاستكشاف فرص المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المحتملة.

وأبدت شركات البناء والبنية التحتية وشركات قطاعي المرافق والطاقة اهتماما بإعادة الإعمار.