كوريا تسعى لتوسيع صادراتها من المنتجات الزراعية للشرق الأوسط

أعلنت حكومة إقليم جولا الجنوبي فى كوريا اليوم الأحد، أنها روجت للمنتجات الزراعية الرئيسية بما في ذلك الإجاص، والفلفل الحلو والأعشاب البحرية المجففة وغيرها في دبي من أجل توسيع صادراتها إلى الشرق الأوسط، وفقا لوكالة يونهاب.

وأضافت أنها أقامت حدثا ترويجيا في متجر تجريبي لتصدير المنتجات الغذائية الكورية تديره الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية (aT) في دبي يوم 2 ديسمبر.

وتم اختيار 8 منتجات للترويج وهي الإجاص، واليوزو، والأعشاب البحرية المجففة، والكيمتشي، والفلفل الحلو، والبطاط الحلوة، وعصير الإجاص وغيرها بالنظر إلى الطلب المحلي في العالم الإسلامي.

وقال مدير فرع شركة “aT” في دبي “كيم هيوك” إن الاهتمام بالمنتجات الغذائية يتزايد تأثرا بموجة الثقافة الكورية بفضل شعبية الكي-بوب والأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية بعد جائحة كوفيد-19، غير أنه لا توجد أماكن كثيرة يمكن للمستهلكين المحليين شراء المنتجات الغذائية الكورية منها.

وأضاف أن المتجر التجريبي يسعى للترويج للمنتجات الكورية مثل الإجاص، والكيمتشي وغيرها من أجل توسيع صادراتها في جميع أنحاء العالم العربي.