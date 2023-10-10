كوريا تسعى لتقليل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي

أعلن المكتب الرئاسي فى كوريا الجنوبية أنه سيسعى جاهدا لتقليل تأثيرات الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاقتصاد المحلي، بحسب وكالة يونهاب.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية “تشوي سانغ-موك” في بيان إن الوزارات المعنية والسلطات المالية تجري مراجعة عن كثب لوضع الأسواق والتأثيرات المتوقعة بعد اندلاع الصراع.

وأفاد بأن معظم الأسواق المالية كانت مغلقة أمس بسبب العطلة الرسمية ليوم الحروف الأبجدية الكورية الهانجول، لذا فمن الصعب تحديد وضع الأسواق بالكامل.

وأكد على أن الحكومة ستعزز المراقبة للأسواق المالية مع البقاء في حالة يقظة خاصة نظرا لأن مجريات الأحداث غير مؤكدة للغاية، متعهدا بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقليل التأثيرات على الاقتصاد المحلي مع بقاء كل الاحتمالات مفتوحة.