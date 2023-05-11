كوريا تسعى لتصدير الصناعات الصديقة للبيئة إلى مصر و السعودية

أعلنت وزارة البيئة فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن وفدا برئاسة وزيرة البيئة هان هوا-جين سيزور المملكة العربية السعودية ومصر خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الجارى لدعم فوز الشركات الكورية بعقود للصناعة الخضراء فى البلدين، بحسب وكالة يونهاب.

ويضم الوفد 14 شركة، بما في ذلك جمعية صناعة البيئة الكورية وإس كيه ايكوبلانت.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة هان بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

و يقام عرض التجول للتكنولوجيا الخضراء بين كوريا الجنوبية والسعودية خلال زيارة الوفد إلى السعودية.

وتحضر الوزيرة هان حفل الانتهاء من بناء محطة تحويل المخلفات إلى كهرباء في مصر، والذي فازت به شركة كورية جنوبية. ومن المتوقع أن يحضر حوالي 50 من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزراء 5 وزارات مصرية، الحفل.

وتهدف وزارة البيئة إلى تحقيق 100 تريليون وون من تصدير الصناعة الخضراء، بما في ذلك 20 تريليون لهذا العام، خلال إدارة يون سيوك-يول. وتسعى لاستخدام مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تقودها السعودية وتشارك فيها 20 دولة شرق أوسطية، كفرصة لتحقيق الهدف.

وتهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي سيتم ضخ 39 مليار ريال فيها، إلى خفض انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 60 وزراعة 50 مليار شجرة بحلول عام 2050.