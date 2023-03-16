كوريا تسحب شكواها من منظمة التجارة العالمية بشأن قيود الصادرات اليابانية

قررت كوريا الجنوبية اليوم الخميس سحب شكواها المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تعهدت اليابان برفع قيودها على تصدير 3 من المواد الرئيسية لصناعة أشباه الموصلات قبل القمة الحاسمة لرئيسي البلدين في طوكيو، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت اليابان رفع قيود التصدير على 3 مواد مهمة لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة، وهي بوليمايد الفلورين ومقاوم للضوء وفلوريد الهيدروجين، إلى كوريا الجنوبية.

ويخطط البلدان أيضًا لمواصلة المحادثات لكي يعيد كل منهما الآخر إلى “القائمة البيضاء” للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

ووصل رئيس كوريا الجنوبية “يون سيوك-يول” إلى اليابان في وقت سابق من اليوم لحضور قمة مع رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا”، في رحلة رمزية تشير إلى تحسن كبير في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة، وذلك بعد حل سيئول لقضية العمل القسري في زمن الحرب.

وتعد الزيارة، التي تستغرق يومين، هي أول زيارة رئاسية لرئيس كوريا الجنوبية إلى اليابان منذ 12 عامًا، وهو ما يوضح طول المدة التي شهدت فيها العلاقات بين البلدين توترًا بسبب الخلافات التاريخية.