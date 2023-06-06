كوريا تستهدف زيادة صادرات المنتجات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

كشفت الحكومة الكورية عن مجموعة من إجراءات السياسات لتعزيز صادرات الجيل التالي من المنتجات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والمنصات الإعلامية عبر الإنترنت، في طريقة للبحث عن أسواق محتملة جديدة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنها ستدعم الشركات المحلية التي لديها تقنيات أو أداء متميز في القطاعات الرقمية، بما في ذلك خدمة الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، وبرمجيات البلوكشين، وخدمات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمساعدتها على دخول الأسواق الخارجية.

وستبذل الحكومة الجهود لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مع دول في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، مثل مشروع مدينة “نيوم” في المملكة العربية السعودية، من أجل تمهيد الطريق للشركات الكورية الجنوبية لدخول الأسواق المزدهرة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة في يونيو لتقديم الدعم الإداري والقانوني للشركات المصدرة في الصناعة.

وجاءت إجراءات الحكومة لتشجيع الصادرات في الوقت الذي شهدت فيه صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية تراجعا مستمرا لمدة عام تقريبا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على أشباه الموصلات.

وشهدت كوريا الجنوبية تعثر صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 35.9% على أساس سنوي لتصل إلى 12.8 مليار دولار أمريكي في أبريل، لتوسع خسائرها إلى الشهر العاشر منذ يوليو من العام الماضي.

وانخفضت صادرات أشباه الموصلات، التي شكلت ما يقرب من نصف صادرات تكولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، بنسبة 40.5% على أساس سنوي في أبريل.