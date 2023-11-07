كوريا تستحوذ على المرتبة الأولى في التعاقدات العالمية لبناء السفن خلال أكتوبر

أظهرت بيانات صناعية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية استعادت المركز الأول في الطلبيات العالمية لبناء السفن الجديدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر في أكتوبر، وفقا لوكالة يونهاب.

حصلت أحواض بناء السفن المحلية على طلبات يبلغ مجموعها 1.54 مليون طن إجمالي تعويضي(CGTs) لبناء 18 سفينة، وهو ما يمثل 62% من إجمالي الطلبيات العالمية البالغة 2.49 مليون طن إجمالي تعويضي الشهر الماضي، وفقا لشركة “خدمات أبحاث كلاركسون” ومقرها لندن.

وانخفض الإجمالي العالمي بنسبة 44% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وجاءت الصين في المركز الثاني بـ 820 ألف طن لبناء 34 سفينة، وهو ما يمثل 33% من الإجمالي العالمي.

وصعدت كوريا الجنوبية إلى المركز الأول في يوليو لكنها فقدته لصالح الصين في الشهرين التاليين.

ومن حيث الطلبات التراكمية، تصدرت الصين القائمة بـ 59.06 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 48% من الإجمالي العالمي البالغ 122.58 مليون طن إجمالي تعويضي اعتبارا من نهاية أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 410 آلاف طن إجمالي تعويضي عن الشهر الذي سبقه.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ 38.68 مليون طن إجمالي تعويضي، وهو ما يمثل 32% من الإجمالي العالمي.

ووصل مؤشر كلاركسون لأسعار البناء الجديد، وهو مقياس لتغيرات الأسعار في السفن المبنية حديثا، إلى 176.03 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 14.06 نقطة عن العام الذي سبقه.