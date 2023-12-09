كوريا تخطط لتحقيق 24.5 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة خلال 2024

قال رئيس الوزراء الكورى هان دوك- سو إن بلاده تسعى لجذب أكثر من 20 مليون زائر أجنبي العام المقبل من خلال تقديم امتيازات إضافية، مثل التأشيرة ومزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقا لوكالة يونهاب.

وأعلن رئيس الوزراء الخطة خلال اجتماع عُقد لتعزيز قطاع السياحة، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق رقم قياسي قدره 24.5 مليار دولار أمريكي من إيرادات السياحة لعام 2024.

وقال رئيس الوزراء: “ستعمل الحكومة على تعزيز الراحة بشكل كبير من خلال توسيع الإعفاء من رسوم التأشيرة الإلكترونية للزوار الجماعيين وزيادة الحد الأقصى لاسترداد الضرائب الفوري بعد التسوق المعفى من الرسوم الجمركية”.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها ستضاعف الحد الأقصى للمشتريات المؤهلة لاسترداد الضرائب الفوري من قبل السياح الأجانب إلى 5 ملايين وون (3,800 دولار أمريكي) في العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة السياحة من خلال تشجيع المزيد من السياح على زيارة البلاد بشكل متكرر وتمديد إقامتهم.