كوريا تخطط لاستثمار 2.3 مليار دولار في تصنيع الروبوتات بحلول 2030

أعلنت وزارة الصناعة الكورية اليوم الخميس أنها تخطط لاستثمار 3 تريليونات وون (2.3 مليار دولار أمريكي) في القطاع الخاص بحلول 2030، من أجل تعزيز القدرة التنافسية في صناعة الروبوتات المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع جهود الحكومة لاعتماد تقنيات الروبوتات في الصناعات الناشئة بما في ذلك الفضاء والطيران، وكذلك قطاعات التصنيع التقليدية، وفقا للوزارة.

وقال وزير الصناعة فى كوريا الجنوبية “بانغ مون- كيو”: «تخطط الحكومة لبذل الجهود لتوسيع الاستثمار وخلق فرص جديدة في الخارج لتعزيز صناعة الروبوتات كمحرك جديد للنمو مع تأمين القدرة التنافسية التكنولوجية التي تلبي المعايير العالمية».

ومن خلال الاستثمار، تعتزم كوريا تأمين 8 تقنيات رئيسية في صناعة الروبوتات، بما في ذلك تكنولوجيا الأتمتة. ومن المتوقع إصدار خريطة طريق بحثية شاملة بحلول النصف الأول من عام 2024.

وسيصل عدد شركات الروبوتات، التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 100 مليار وون، إلى 30 شركة بحلول عام 2030، مقارنة بـ5 شركات فقط في عام 2021.

كما تخطط الحكومة لرفع عدد روبوتات الخدمة إلى 700 ألف روبوت بحلول العام المستهدف، مقارنة بالتقدير الحالي البالغ 63 ألف روبوت.

وعلى خلفية هذه الجهود، ذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن يصل حجم صناعة الروبوتات المحلية إلى أكثر من 20 تريليون وون في عام 2030، ارتفاعا بشكل حاد من التقدير الحالي البالغ 5.6 تريليونات وون.