كوريا تحاول استمالة دول لدعمها فى استضافة معرض إكسبو العالمي 2030

أعلنت كوريا أن رئيس الوزراء هان ديوك-سو سيزور فرنسا وموزمبيق وغانا هذا الأسبوع للترويج لمحاولة كوريا الجنوبية استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، بحسب وكالة يونهاب.

وسيغادر هان إلى باريس غدا الإثنين لحضور الدورة 171 للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، وهي هيئة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على المعرض.

وقال مكتبه إنه من المقرر أن يقدم عرضًا تقديميًا في الجمعية يوم الثلاثاء، يوضح رؤية الحكومة لاستضافة المعرض في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية والمساعدة في تقديم حلول لمختلف التحديات التي تواجه البشرية، بما في ذلك تغير المناخ والفجوات التكنولوجية وعدم المساواة. كما يخطط للتشديد على التزام الحكومة الكورية بتقديم كامل الدعم للحدث.

سيتوجه هان من باريس إلى موزمبيق يوم الأربعاء في زيارة تستمر يومين وسيلتقي بمسؤولين محليين لمناقشة توسيع التعاون بين البلدين.

وسيقوم بزيارة رسمية إلى غانا يوم الخميس ولمدة 3 أيام وسيلتقي بمسؤولين محليين لمناقشة سبل توسيع الأعمال وغيرها من أنواع التعاون.

وفي كل البلدين الإفريقيين، من المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء دفعه لدعم محاولة كوريا الجنوبية لاستضافة إكسبو 2030.

قدمت كوريا طلبها الرسمي لاستضافة المعرض إلى المكتب الدولي للمعارض في سبتمبر. وتنافس عدة دول بما فيها السعودية وإيطاليا. وينشط قطاع الأعمال الكوري بدوره لمساعدة الحكومة في استضافة الحدث العالمي.