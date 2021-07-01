كوريا تبحث فرص الاستثمار مع ترسانة السويس البحرية

بحث المهندس عصام المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية مع وفد شركة كوترا الكورية سبل التعاون بين الجانبين.

ودعا المغربي الوفد إلى زيارة الحوض العائم والحوض الجاف والقزق الرافع الميكانيكي، إضافة إلى زيارة فرع الشركة بمنطقة الأدبية.

ورحب الوفد الكوري الجنوبي بزيارة شركة ترسانة السويس البحرية، معربا عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك.

واستعرض خلال لقائه بالوفد إمكانيات شركة ترسانة السويس البحرية من خلال مشاهدة فيلم تعريفي عن الشركة وفروعها وإمكانياتها المختلفة.

من جانبه، أعرب الوفد الكوري الجنوبي، عن سعادته واعتزازه بزيارته لشركة ترسانة السويس البحرية.

وتعد ترسانة السويس إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وتقوم بخدمات إصلاح وبناء السفن وإصلاح حفارات البترول وإقامة المنشآت المعدنية.

والشركة من ضمن شركات المرحله الأولى التى شملها قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلتها إداريا وماليا ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على استمرار الشركة فى نشاطها لمدة عام حتى 2022 وعرض تقرير على المجلس بموقف الشركه المالى فى ضوء تقرير لجنة إعادة الهيكلة والإجراءات التى اتخذتها الشركة لتصحيح مسارها واستغلال أصولها وتنمية قطاع التحصيل وجذب استثمارات جديدة.