كوريا الشمالية تهبط بمؤشر MSCI آسيا الباسيفيك

خالد بدر الدين هبط مؤشر MSCI آسيا الباسيفيك بأكثر من 0.6 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين لينزل إلى حوالى 160 نقطة فى بورصة هونج كونج بسبب إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية تمثل أقوى اختباراتها النووية مع توقع المستثمرين المزيد من الهبوط أثناء تعاملات البورصات الأمريكية مع نهاية اليو

خالد بدر الدين

هبط مؤشر MSCI آسيا الباسيفيك بأكثر من 0.6 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين لينزل إلى حوالى 160 نقطة فى بورصة هونج كونج بسبب إطلاق كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية تمثل أقوى اختباراتها النووية مع توقع المستثمرين المزيد من الهبوط أثناء تعاملات البورصات الأمريكية مع نهاية اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر MSCI آسيا الباسيفيك الذى أنهى الأسبوع الماضى على ارتفاع إلى أعلى مستوى منذ 4 أسابيع تعرض للانخفاض مع بداية أول يوم عمل هذا الأسبوع بسبب أزمة الصواريخ الكورية الشمالية التى تهدد بحرب نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم أيضا طوكيو مع هبوط مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثرمن 0.9 % لينزل إلى 19508.25 نقطة بعد أن بلغ الجمعة أعلى مستوى منذ أسبوعين، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 % لينخفض إلى 1603.55 نقطة.

وأدت الأزمة الكورية الشمالية إلى تجديد الضغوط على الدولار أمام الين بعد ظهر الاثنين ولامست العملة الأمريكية مستويات دون 109.50 ين بعد أن قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ما زالت ترى إشارات على أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية وهبط اليورو أيضًا 0.5 % أمام العملة اليابانية إلى 130.22 ين بعد أن كان نزل إلى 129.65 ين.