كوريا الشمالية تعلق المحادثات مع الجنوبية بسبب استفزازاتها

رويترز قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها لم يكن أمامها من خيار سوى تعليق المحادثات الرفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية والمقررة الأربعاء؛ بسبب المناورات العسكرية التي تجريها سول وواشنطن، والتي جاءت على الرغم من تحسن العلاقات بين الشمال والجنوب. ووصفت…

رويترز

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها لم يكن أمامها من خيار سوى تعليق المحادثات الرفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية والمقررة الأربعاء؛ بسبب المناورات العسكرية التي تجريها سول وواشنطن، والتي جاءت على الرغم من تحسن العلاقات بين الشمال والجنوب.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها “استفزاز”، وقالت إن بيونجيانج وجدت نفسها مضطرة لتعليق المحادثات.

وأفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى ملف العلاقات مع الشمال بأنه كان من المقرر أن يركز الاجتماع على خطط لتنفيذ إعلان تمخض عن قمة بين الكوريتين في 27 أبريل، وشمل تعهدات بإنهاء الحرب الكورية رسميا ومواصلة “نزع الأسلحة النووية تماما”.