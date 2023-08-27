كوريا الشمالية ترفع قيود عودة المواطنين من الخارج بعد تخفيف قيود فيروس كورونا

رفعت كوريا الشمالية الحظر المفروض على عودة المواطنين الذين يعيشون في الخارج إلى البلاد تماشياً مع تخفيفها للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

تخفيف قيود فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأحد أن الكوريين الشماليين العائدين إلى الوطن سيُعزلون للمراقبة الطبية لمدة أسبوع.

وقالت وكالة “يونهاب” للأنباء إن المواطنين مُنعوا من العودة إلي كوريا الشمالية منذ أن أغلق الزعيم كيم جونغ أون الحدود في بداية الجائحة في يناير 2020.

وزادت بيونغ يانغ من تعاملاتها الدولية في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر؛ استأنفت الحكومة الرحلات الجوية التجارية إلى فلاديفوستوك وبكين بعد السماح بقدوم وفود رفيعة المستوى من روسيا والصين في يوليو.