كوريا الشمالية تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير

اتهمت كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير، على خلفية دعمها خطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت بيونيجيانج إن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذا الأمر “غير عادل” وأظهر “ازدواجية المعايير بشدة”.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، تمت الموافقة رسميًا أمس الأول الجمعة من قبل سلطة الرقابة النووية اليابانية على إطلاق مياه ملوثة نوويًا من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا القرار.

وفي عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما النووية في اليابان لكارثة بعد وقوع زلزال وتسونامي قويين، إذ تضررت مفاعلات المحطة، مما أدى إلى تسرب كبير للمواد المشعة وتلوث المياه في المنطقة المحيطة. ومنذ ذلك الحين، بذلت اليابان جهودًا كبيرة لمواجهة تلك الأزمة النووية المستمرة.

من جانبه، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس السبت، إنه لا يوجد خلاف داخلي حول التقرير الشامل الذى نشرته الوكالة حول خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.