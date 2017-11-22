كوريا الجنوبية وروسيا تبحثان اتفاقية تجارة حرة

وكالات أعلن مسئول فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وزير التجارة كيم هيون تشونج اجتمع مع مسئولين روس فى موسكو فى محاولة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الذى تقوده روسيا. ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئول قوله إن تشونج عقد محادثات منفصلة م

وكالات

أعلن مسئول فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وزير التجارة كيم هيون تشونج اجتمع مع مسئولين روس فى موسكو فى محاولة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الذى تقوده روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئول قوله إن تشونج عقد محادثات منفصلة مع هيرمان جريف الرئيس التنفيذى لشركة سبيربانك المصرفية العملاقة فى روسيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى اليكسى جروزديف أمس الثلاثاء لبحث كيفية وضع أساس لاتفاقية التجارة الحرة.

وتمثل هذه الاجتماعات الجهود الأخيرة لكوريا الجنوبية لتسريع المفاوضات الجارية بينها وبين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة المفتوحة.