كوريا الجنوبية : ملتزمون بشراكتنا مع مصر فى عهد الرئيس الجديد

قال سونجو يون سفير كوريا الجنوبية إن بلاده ملتزمة بشراكتها مع مصر خلال فترة حكم الرئيس الجديد جاى مون الذى تولى منصبه أمس.

وأضاف يون خلال تصريحاته مساء أمس الأربعاء على هامش حفل عشاء أقامته السفارة بمناسبة تنصيب رئيس كوريا الجديد، أن العمل مع مصر يقوم على أساس صلب وقوى وخاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، كما أن بلاده تسعى إلى توسيع الشراكة بين الجانبين.

وشدد على ارتباط البلدين بعلاقات جيدة في جميع المناحى، كما أن سيول تأتى فى المرتبة السابعة فى قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، مشيرا إلى أن بلاده تدعو عددا من المسئولين المصريين فى الحكومة للتدريب فى سيول سنويا إلى جانب منح الدراسة للطلاب.

وقال: “أنا متفاءل بالتطورات المستقبلية، وبالطبع وجود الزعيم الجديد فى كوريا الذى ينتمى إلى المعارضة سيكون داعما للعلاقات”.

ولفت إلى أن التواصل مستمر مع أعضاء الحكومة، كما أنه عقد اجتماعات مع جميع الوزراء تقريبا، وكان أحدث لقاء له مع وزير المالية عمرو الجارحى أمس الأربعاء.

وأشار يون إلى أن البروتوكول الدولى ينص على زيارة الرئيس الكورى لمصر، خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كوريا العام الماضى، غير أنه لا يعلم إذا كان ذلك سينفذ، وتابع: “زار مصر رئيسان كوريان سابقان فى حين أن السيسى هو الرئيس المصرى الوحيد الذى زار بلاده.

