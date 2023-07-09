كوريا الجنوبية تعتزم التوسع فى استقدام العمال الوافدين وتعديل سياسات الهجرة

تخطط حكومة كوريا الجنوبية للكشف عن مخططها لسياسات الهجرة خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل انخفاض معدلات المواليد في البلاد، بحسب وكالة يونهاب.

قالت وزارة المالية إن كوريا الجنوبية ستستكشف طرقا لقبول المزيد من العمال الأجانب، لمعالجة أزمة معدلات المواليد المنخفضة ونقص القوى العاملة.

وقال النائب الأول لوزير المالية “بانغ كي-سون” خلال اجتماع حول سياسات العمالة الأجنبية: «نحن بحاجة إلى العمل معا للتوصل إلى توافق شعبي على أن قبول العمال الأجانب وتطبيق سياسات الهجرة أمر حيوي للنمو المستدام للاقتصاد».

وجاء الاجتماع في الوقت الذي تستكشف فيه كوريا الجنوبية سبل دعوة المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها العاملين إلى 33.81 مليون في عام 2030، بانخفاض حاد من 37.63 مليون في عام 2019.

وقال “بانغ”: «من المقرر أن يؤدي (التراجع) إلى نقص في القوى العاملة في سوق العمل، مع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي».

وقررت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرا زيادة عدد العمال الأجانب المهرة المؤهلين للحصول على تأشيرة “E-7″، التي تُمنح لذوي القدرات الخاصة، إلى 30 ألفا في عام 2023، مقارنة بـ 2000 فقط في العام السابق.

وقال “بانغ”: «سنقيم استباقيا التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة التي قد تنشأ مع زيادة الهجرة، مع تحسين ظروف الاستيطان في الوقت نفسه وتعزيز الاندماج الاجتماعي».

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، مستوى قياسيا منخفضا بلغ 0.78 في عام 2022، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال البالغ 2.1 الذي من شأنه أن يحافظ على استقرار عدد سكان كوريا الجنوبية عند 51 مليون نسمة.