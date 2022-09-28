كوريا الجنوبية تخطط لرفع القدرات التنافسية للذكاء الاصطناعي لتحتل المرتبة الثالثة في العالم

تعهد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول اليوم الأربعاء، برفع القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي في البلاد إلى المرتبة الثالثة في العالم كجزء من جهود إعادة بناء الأمة، بحسب وكالة يونهاب.

وقال الرئيس الكورى إنه سيضاعف حجم سوق البيانات في البلاد إلى أكثر من 50 تريليون وون (35 مليار دولار أمريكي).

جاء الاجتماع في أعقاب كشف يون عن “خطة نيويورك”، التي تركز على البحث عن نظام رقمي يمكن أن يساعد في تحقيق القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان والسلام والتضامن.

لتحقيق الخطة، قالت الحكومة في الاجتماع إنها ستتبع استراتيجية رقمية جديدة تركز على جعل كوريا الجنوبية الدولة الرقمية الأولى في العالم، باستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات، وخلق مجتمع حيث يمكن للجميع الاستمتاع بفوائدها، من بين أهداف أخرى.

عُقد الاجتماع في مركز مؤتمرات كيم ديه جونغ وضم مسؤولين من الوزارات الحكومية والشركات ذات الصلة، بما في ذلك سامسونج للإلكترونيات وإس كيه تيليكوم.

كما قام يون بجولة في معرض “AI Tech + 2022” الجاري في مركز المؤتمرات، حيث اختبر تقنيات مختلفة، بما في ذلك جناح يمكن استخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وتكنولوجيا تحويل الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي.

كانت هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس لإقليم جولا منذ مايو، عندما حضر مراسم إحياء ذكرى انتفاضة 18 مايو 1980 الديمقراطية في كوانغجو.

خلال الحملة، زار الرئيس المدينة وتعهد بتحويلها إلى مركز رائد للبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي.