كوريا الجنوبية تحقق مع 77 شخصا بتهمة التجسس على الشركات

أوقفت الشرطة في كوريا الجنوبية أكثر من 77 شخصا للاشتباه في تورطهم في 35 قضية تتعلق بأنشطة تجسس في قطاع الصناعة، حسبما أوردت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

ونقلت “يونهاب” عن هيئة الشرطة الوطنية قولها إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن 8 قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى.

وقالت “يونهاب” نقلا عن بيانات للشرطة إن عدد القضايا المتعلقة بتسريب معلومات للخارج يمثل ضعف عدد القضايا بعد تحقيقات مماثلة أجريت قبل عام.

وذكر تقرير الوكالة أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم لتسريبه معلومات سرية بعد انتقاله من العمل في شركة محلية إلى أخرى صينية.

وأضاف التقرير أن الشركة الصينية وعدته بدفع مئات الآلاف من الدولارات له لتغطية نفقات الإسكان والتعليم والمعيشة مقابل المعلومات.