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كوريا الجنوبية تبحث الرد على تصريف اليابان مياهًا مشعة في البحر

شملت الخيارات إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار
أيمن عزام 9:43 م, الجمعة, 16 أبريل 21 9:43 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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ناقشت حكومة كوريا الجنوبية الجمعة طرق التعامل مع قرار اليابان تصريف المياه المشعة في البحر.

وعقدت الحكومة الكورية الجنوبية الجمعة اجتماعًا على مستوى نواب الوزراء، لمناقشة تدابير التعامل مع خطة اليابان لإطلاق كمية هائلة من المياه المشعة المخزنة في صهاريج التخزين بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

تصريف المياه المشعة في البحر

وأكدت وزارة الخارجية الكورية أن نواب الوزراء ناقشوا في الاجتماع السبل “الأكثر فاعلية” للرد على قرار اليابان إطلاق مياه مشعة في البحر، بما فيها إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار والمشاركة في جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سلامة إطلاق المياه المشعة في البحر.

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وأكد البيان أن المشاركين في الاجتماع قاموا أيضًا بتقييم مواقف الدول المجاورة، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة تجاه خطة اليابان، وكذلك فحص نظام المراقبة الحالي للمأكولات البحرية ضد المواد المشعة.

وقد شارك في الاجتماع 9 وزارات منها الخارجية والمحيطات ومصايد الأسماك.

وكانت اليابان قد أعلنت الثلاثاء الماضي رسميًا خطتها لبدء التصريف التدريجي لأكثر من مليون طن من المياه الملوثة بالإشعاع، من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط الهادئ بعد عامين.

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وقد أثار قرار اليابان انتقادات شديدة من جانب المسئولين عن صناعة الصيد المحلية والدول المجاورة لليابان مثل كوريا الجنوبية والصين.

وقد أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن معارضتها الشديدة لخطة اليابان، وأصدر الرئيس “مون جيه-إن” تعليمات للمسئولين يوم الأربعاء الماضي للنظر في إحالة القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في محاولة لتعليق أو عرقلة خطة اليابان.

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وفي يوم الخميس الماضي، قال مسئول بوزارة الخارجية إن الحكومة الكورية عازمة على المشاركة بنشاط في جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سلامة تصريف مياه فوكوشيما في البحر.

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بقلم أيمن عزام

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