كوريا الجنوبية الأسرع عالميًا في خدمات إنترنت الموبايل خلال يناير (جراف)

تصدرت كوريا الجنوبية قائمة الدول الأسرع عالميًا في تقديم خدمات إنترنت الموبايل، بسرعة 103.2 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال يناير الماضى، وذلك لما كشفه تقرير«we are social»، الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite».

جاءت الإمارات في المرتبة الثانية المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًا بسرعة 86.8 ميجا بت/ ث، تبعتها «كندا» فى المركز الثالث، بمعدل 70.7 ميجا بت/ ث.

وحلت الصين المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًا بسرعة 67.7 ميجا بت، تلتها «استراليا»، بمعدل 67.7 ميجا بت/ ث.

حصدت هولندا المرتبة السادسة عالميًا فى تقديم خدمات انترنت الموبايل، بسرعة 67.1 ميجا بت/ ث، خلال يناير الماضى.

واحتلت سويسرا المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًا، بسرعة 58.6 ميجا بت/ ث، تبعتها «سنغافورة» فى المركز الثامن، بمعدل 57.2 ميجا بت/ ث.

وتمركزت السعودية فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات إنترنت الموبايل، بسرعة 55.6 ميجا بت/ ث، تلتها «نيوزيلندا» فى المركز العاشر بسرعة 54.7 ميجا بت.

وبحسب «Hootsuite»، احتلت مصر المرتبة الثالثة والأربعين في تقديم قطاع خدمات إنترنت الموبايل عالميًا، بسرعة 15.3 ميجا بت/ ث خلال يناير الماضى.