كوريا الجنوبية الأسرع بـ 88.1 ميجا بت فى خدمات الإنترنت المحمول خلال أبريل

تصدرت كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا فى متوسط سرعة الإنترنت عبر المحمول خلال شهر أبريل الماضى من أصل 139 دولة بـ 88.01 ميجابت ، وفقا لبيانات مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمى speed test .

واحتلت قطر المركز الثاني بـ 84.81 ميجا ، تلتها الصين بـ 84.68 ميجا ، ثم الإمارات رابعا بـ 78.56 ميجابت ، أعقبتها هولندا فى المركز الخامس بـ 75.32 ميجابت .

وحصدت كندا المركز السادس بـ 73.52 ميجابت ، ثم بلغاريا سابعا بـ 68.18 ميجا ، تلتها النرويج ثامنا بـ 66.87 ميجابت .

وجاءت استراليا فى المركز التاسع بـ 62.15 ميجابت ، أعقبها السعودية عاشرا بـ 55.71 ميجا .

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت لبنان فى المركز 27 بـ 44.60 ميجا ، والكويت فى المركز 37 بـ 39.65 ميجا ، ثم البحرين فى المركز 41 بـ 36.71 ميجابت ،وعمان فى المركز 45بـ 35.43 ميجابت

وحصدت تركيا المركز 58 بـ 31.57 ميجابت ، وإيران فى المركز 71 بـ 25.24 ميجا ، وسوريا فى المركز 83 بـ 22.07 ميجابت ، والأردن فى المركز 87 بـ 21.42 ميجابت ،وإسرائيل فى المركز 93 بـ 19.88 ميجا ، ومصر فى المركز 95 بـ 18.94 ميجابت

وتذيلت قائمة الترتيب دولة أفغانستان فى المركز 139 بـ 6.02 ميجابت .