كوريا الأولى عالميا في حجم طلبات بناء السفن العملاقة خلال فبراير

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية استعادت صدارة سوق طلبات بناء السفن العالمية في فبراير، وذلك بفضل هيمنتها على سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة يونهاب.

فازت أحواض بناء السفن المحلية بطلبات يبلغ مجموعها 1.56 مليون طن إجمالي تعويضي (CGTs) لبناء 34 سفينة، وهو ما يمثل 74% من الإجمالي العالمي البالغ 2.1 مليون طن إجمالي تعويضي، وفقا لشركة “كلاركسون ريسيرش سيرفسز” لأبحاث السوق.

وانخفض الإجمالي العالمي بنسبة 25% عن العام الذي سبقه.

وحصلت الصين التي تفوقت كثيرا على كوريا الجنوبية في يناير، على طلبات لـ 170 ألف طن إجمالي تعويضي أو 9 سفن في الشهر الماضي. وهذا يمثل 8% فقط من الإجمالي العالمي.

فيما يتعلق بتراكم الطلبات، تصدرت الصين القائمة بـ 49.01 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 45% من الإجمالي العالمي. وبلغ الإجمالي العالمي 100.13 مليون طن إجمالي تعويضي اعتبارا من نهاية فبراير، بانخفاض 530 ألف طن إجمالي تعويضي عن يناير.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ 38.63 مليون طن إجمالي تعويضي ، بزيادة 11% عن الشهر الذي سبقه.

وبلغ مؤشر كلاكرسون لأسعار البناء الجديد، وهو مقياس لتغيرات الأسعار في السفن المبنية حديثا، 163.69 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 8.96 نقطة عن العام الذي سبقه.