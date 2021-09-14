اتصالات وتكنولوجيا

كوريا الجنوبية : تغريم «جوجل»177 مليون دولار بسبب احتكار السوق

اتهامات لجوجل بمنع صانعي الهواتف الذكية من استخدام أنظمة تشغيل أخرى
أيمن عزام 8:47 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 8:47 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الكورية الجنوبية غرامات على شركة جوغل بقيمة 177 مليون دولار لإساءة استغلال السوق.

وأوضحت رويترز أن الهيئة غرمت جوجل أمس 207 مليار وون (176.64 مليون دولار)، قائلة إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

احتكار السوق بواسطة جوجل

من جانبها، حققت لجنة التجارة العادلة في كوريا “KFTC” مع شركة غوغل حول مزاعم تفيد بأنها تمنع صانعي الهواتف الذكية المحليين من استخدام أنظمة تشغيل أخرى غير أنظمتها.

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وتأتي تلك الغرامة كأحدث ضربة للاحتكار الذي تمارسه شركة جوغل في كوريا الجنوبية.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر البرلمان مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل جوغل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم ومنع المطورين بشكل خاص من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وأضافت لجنة “KFTC” إن الغرامة قد تكون تاسع أكبر غرامة من نوعها تفرضها على الإطلاق.

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وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكة قدمت بعض بيانات مستخدميها إلى حكومة هونج كونج في العام الماضي، على الرغم من وعودها بأنها لن تقوم بهذا.

وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة هونج كونج فري برس إنها “قدمت بعض البيانات” استجابة منها لثلاثة من 43 طلبا تلقتها من حكومة هونج كونج.

كما أفادت الصحيفة الآسيوية أن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر، وتضمنتا أوامر تفتيش، بينما كان الثالث يتناول الكشف عن حالات الطوارئ كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما.

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بقلم أيمن عزام

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