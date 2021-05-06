«كورونا» يودي بحياة مدير عام خدمات نقل الدم .. والصحة تنعيه: أحد القيادات المخلصين

تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تنعى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ خلال مسيرته المهنية، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشارت وزيرة الصحة السكان إلى أن الدكتور إيهاب سراج كان له إسهامات كبيرة وظهر ذلك جليًا في التطور التي شهدته خدمات نقل الدم، وقيادته الحكيمة لجميع بنوك الدم الإقليمية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن إسهاماته في ميكنة بنوك الدم الإقليمية وربطها بالمركز القومي لنقل الدم.

ولفتت الوزيرة إلى دوره البارز في مواجهة الجائحة من خلال الإشراف على خدمات حقن بلازما المتعافين للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن مصر لن تنسى ما قدمه الفقيد من جهود مضنية لسرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والعمل بكل إخلاص لإنجاز هذا المشروع الضخم في فترة وجيزة.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لجميع أبطال الملحمة الوطنية في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة وطنهم،مؤكدة أن التاريخ سيخلد أسمائهم بأحرف من نور.