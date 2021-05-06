لايف

«كورونا» يودي بحياة مدير عام خدمات نقل الدم .. والصحة تنعيه: أحد القيادات المخلصين

تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
المرسي عزت 1:33 م, الخميس, 6 مايو 21 1:33 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنعى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ خلال مسيرته المهنية، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا  الصحة : 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 وفاة

وأشارت وزيرة الصحة السكان إلى أن الدكتور إيهاب سراج كان له إسهامات كبيرة وظهر ذلك جليًا في التطور التي شهدته خدمات نقل الدم، وقيادته الحكيمة لجميع بنوك الدم الإقليمية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن إسهاماته في ميكنة بنوك الدم الإقليمية وربطها بالمركز القومي لنقل الدم.

ولفتت الوزيرة إلى دوره البارز في مواجهة الجائحة من خلال الإشراف على خدمات حقن بلازما المتعافين للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  انخفضت نسبة حوادث الطرق.. الداخلية تستعرض نتائج تطوير منظومة المرور (فيديو)

وأكدت الوزيرة أن مصر لن تنسى ما قدمه الفقيد من جهود مضنية لسرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والعمل بكل إخلاص لإنجاز هذا المشروع الضخم في فترة وجيزة.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لجميع أبطال الملحمة الوطنية في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة وطنهم،مؤكدة أن التاريخ سيخلد أسمائهم بأحرف من نور.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

بعد قرارات الغلق.. الصحة تعلن تسجيل 1102 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 وفاة

المال - خاص 2:27 ص, الخميس, 6 مايو 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 6-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:13 ص, الخميس, 6 مايو 21

حالة الطقس اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا

دعاء محمود 12:00 ص, الخميس, 6 مايو 21

الشرطة تعيد طفلين لوالدتهما بعد تركهما داخل قطار القاهرة – الإسكندرية

أماني عوض 11:59 م, الأربعاء, 5 مايو 21

تطوير ورفع كفاءة أقسام الجوازات والهجرة.. ومواطنون: «حاجة تشرفنا خارج مصر» (فيديو)

أماني عوض 11:38 م, الأربعاء, 5 مايو 21

انخفضت نسبة حوادث الطرق.. الداخلية تستعرض نتائج تطوير منظومة المرور (فيديو)

أماني عوض 10:59 م, الأربعاء, 5 مايو 21