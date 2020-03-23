أغلقت جميع الفنادق تقريبًا في إسرائيل أبوابها بسبب أزمة كورونا، وتهدد جمعية الفنادق بـ”محو الصناعة الفندقية في إسرائيل”، إضافة إلى ذلك ، تم التخلي عن أكثر من 35000 عامل وموظف منذ بدء الأزمة، من أصل 41000 عامل في الصناعة.

وأفاد موقع “واللا” أنه تم إغلاق حوالي 380 فندقًا في إسرائيل منذ بداية أزمة كورونا الشهر الماضي، وهو ما يمثل الآن 96% من جميع الفنادق في إسرائيل.

وأعلنت رابطة الفنادق الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن 300 فندق من أصل 431 في إسرائيل قد تم إغلاقها بالفعل، لكن أعدادها الآن في تزايد ، حتى لا يزال عدد من الفنادق الفردية تعمل بطريقة ما.

ودعا الرئيس التنفيذي لوزارة السياحة “يوسي فتال” رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” إلى إدراج قطاع السياحة ضمن خطة إدارة الطوارئ للاقتصاد.

أما بالنسبة للوضع السياحي في إيلات، فيعتمد 85% من اقتصادها على السياحة التي تضررت بشدة من أزمة السياحة العالمية نتيجة للفيروس بحسب الموقع.

إلي جانب العاصفة الشديدة التي ضربت شواطئها نهاية الأسبوع الماضي بسبب سوء الطقس ، ودمرت الشواطئ والمرافق السياحية.

وكتب عمدة إيلات “إيلات مايور” إلى رئيس الوزراء نتنياهو طالباً المساعدة المالية، “حتى اليوم ، تسببت أزمة كورونا في إغلاق صناعة السياحة في إيلات ، وإغلاق بعض الفنادق.

واختتم الموقع الإسرائيلى قوله: إن السلسلة الغذائية الاقتصادية بأكملها تتضرر والوضع في حالة سيئة للغاية.