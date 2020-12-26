كورونا يواجه أكبر حملة تطعيم بالتاريخ مع التعاقد على أكثر من 8.15 مليار لقاح

تعاقدت شركتا فايزر بايونتيك على بيع أكثر من 716 مليون جرعة منها 200 مليون للولايات المتحدة و200 مليون للاتحاد الأوروبى.

بدأ منذ منتصف الشهر الجارى أكبر حملة تطعيم فى تاريخ الكون مع تعاقد العديد من الدول من الولايات المتحدة وكندا إلى دول الاتحاد الأوروبى وحتى الهند وأستراليا لشراء أكثر من 8.15 مليار لقاح ضد وباء فيروس كورونا ومع الانتهاء من تطعيم ما يزيد عن 4.2 مليون شخص فى 7 دول منها 1.94 مليون جرعة للأمريكيين وحدهم الذين بدأوا يتلقون الجرعات منذ 14 ديسمبر الحالى وحتى الآن ومازال التطعيم مستمر للحالات التى بلغت أكثر من 18 مليون أمريكى.

وتعاقدت شركتا فايزر بايونتيك على بيع أكثر من 716 مليون لقاح منها 200 مليون للولايات المتحدة و200 مليون للاتحاد الأوروبى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن فايزر الأمريكية و بايونتيك الألمانية تعاقدتا على بيع 120 لليابان و40 لقاح لبريطانيا والباقى لدول اخرى.

قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك إن شركته تعتزم التعاون مع شركات عالمية لزيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد19.

وقال شاهين وهو ابن مهاجر تركي لألمانيا إن بيونتيك تتفاوض مع وكالة العلوم التركية لتوريد 30 مليون جرعة بنهاية 2021.

واستطاعت شركة بيونتيك الألمانية أن تتطور لقاح كورونا مع شركة فايزر الأمريكية وإنها تهدف لتوزيع 1.3 مليار جرعة بنهاية 2021.

وأعلنت شبكة CNBC أن شركة بيونتيك أكدت ضرورة تطعيم 70%من سكان العالم بحلول الشتاء القادم من أجل العودة للحياة الطبيعية.

بيونتيك تسعى لإنتاج أكثر من مليار لقاح كورونا لبيعها لأكثر من 80 دولة

و وتسعى شركة بيونتيك لإنتاج أكثر من مليار جرعة مع شركة فايزر العام المقبل لتوزيعها على أكثر من 80 دولة.

وأضاف شاهين أن زيادة الإنتاج ليس سهلا لأن تصنيع اللقاحات يتم بطريقة معقدة ولذلك يجب التعاون مع الشركات العالمية.

وإذا تمكنت الشركة من تنفيذ خططها مع فايزر لزيادة السعة الإنتاجية، فيمكن الكشف عنها في يناير أو فبراير العام الجديد.

واحتفظت الدول الغنية وحدها بنحو 9 مليارات من 12 مليار جرعة معظمها من إنتاج شركات أوروبية وأمريكية والمتوقع إنتاجها 2021.

لقاح ضد فيروس كورونا

ومع اقتناص الدول الغنية لإمدادات لقاحات كورونا، قد تضطر بعض الدول للاعتماد على اللقاحات التي طورتها الصين للتغلب على كورونا.

وتملك الصين 6 شركات بلغت المرحلة الأخيرة من التجارب وهي واحدة من الدول القليلة التي يمكنها تصنيع اللقاح بنطاق واسع.

أعلنت الحكومة عن قدرة إنتاج مليار جرعة العام المقبل، وتعهد الرئيس شي جين بينغ بأن اللقاحات الصينية ستكون نعمة للعالم.

وسيمنح اللقاح الصينى حكومة بكين فرصة لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها من تفشي هروب كورونا من حدودها فى ديسمبر الماضى.