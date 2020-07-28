«كورونا» يهوي بمبيعات السيارات الأمريكية 22% فى مصر بالنصف الأول (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الأمريكية المنشأ فى السوق المحلية بنسبة 22%، لتصل إلى 4 آلاف و974 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بـ6 آلاف و387 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أرجع عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات انخفاض مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأمريكي فى مصر إلى حالة الارتباك التى شهدتها السوق المحلية من تداعيات فيروس “كورونا” خاصة عقب تطبيق مجموعة من القرارات الاحترازية لمواجهة الوباء، ومنها تعليق تراخيص المركبات فى وحدات المرور لمدة تتجاوز 45 يومًا؛ الأمر الذى أدى إلى تراجع حجم الطلب على شراء المركبات.

ورصدت “المال” تطور مبيعات العلامات الأمريكية فى قطاع سيارات الركوب بالسوق المحلية، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي.

فى البداية سجلت مبيعات العلامة التجارية “شيفروليه” انخفاضًا بنسبة 20% لتصل إلى 3755 سيارة، خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ4702 فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت مبيعات “فورد الأمريكية” بنسبة 30.7% لتصل إلى 708 سيارات خلال تلك الفترة، مقارنة بـ1023 مركبة فى فترة المقارنة نفسها.

كما شهدت مبيعات العلامة التجارية «جيب» تراجعًا بنسبة 22.6% لتسجل 511 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مقابل 661 وحدة فى الفترة المقابلة من 2019.

فى المقابل لم تتمكن العلامة الأمريكية “كرايسلر” من تحقيق أي مبيعات فى قطاع سيارات الركوب بالسوق المحلية خلال النصف الأول من 2020.

ويوضح الجراف التفاعلي تطور مبيعات علامات السيارات الأمريكية فى أول 6 أشهر من 2020: