«كورونا» يهوي بسرعة الإنترنت المحمول في مصر للمركز 108

3 دول عربية ضمن العشر الكبار

احتلت مصر المركز الـ108 عالميًا خلال شهر فبراير الماضي فى متوسط سرعة الإنترنت عبر المحمول (الموبايل داتا)، مسجلة 17.24 ميجابت بين 141 دولة، متأخرة بذلك مركزًا واحدًا عن ترتيب يناير من العام ذاته، تزامنًا مع انتشار وباء كورونا.

وبحسب مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمي speed test ، جاءت كوريا الجنوبية فى المركز الأول بـ 93.84 ميجابت، تلتها الإمارات بـ 86.35 ميجابت، ثم قطر ثالثا بـ 83.18 ميجابت.

وسجل المتوسط العالمي للتحميل (الدونلود) على شبكات المحمول نحو 31.61 ميجابت، مقابل 11.29 ميجابت للآبلود.

وحصدت كندا المركز الرابع بـ74.42 ميجا، أعقبتها هولندا فى المركز الخامس بـ70.22 ميجا، وحلت النرويج سادسا بـ 68.14 ميجا ، ثم بلغاريا سابعا بـ 65.39 ميجا.

وجاءت أستراليا فى المركز الثامن بـ 64.04 ميجا، ثم كرواتيا تاسعا بـ 63.53 ميجابت، وأخيرًا السعودية عاشرا بـ59.24 ميجابت.

وتذيلت القائمة أفغانستان فى المركز 141 بـ6.37 ميجابت.