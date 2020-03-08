«كورونا» يهوى بمبيعات جاكوار لاند روفر بنسبة 85% فى فبراير

الانتشار السريع لكورونا، فى كوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، يؤثر سلبًا على الأسواق الحيوية لمستهلكى السيارات

تكبدت شركة «جاكوار لاند روفر» -المتخصصة فى إنتاج السيارات البريطانية الفاخرة- خسائر كبيرة بسبب تراجع مبيعاتها بالصين على خلفية تأثيرات فيروس «كورونا»، الذى ظهر للمرة الأولى فى مدينة ووهان، قبل أن ينتشر فى عشرات البلدان حول العالم.

طبقاً لما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن مبيعات جاكوار لاند روفر العالمية تراجعت خلال فبراير الماضى بنسبة %85 بسبب الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا الذى أجبر المستهلك على البقاء فى منازلهم، وغلق مكاتب توكيلات السيارات.

ذكرت «جاكوار لاند روفر» المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية العملاقة، أن الانتشار السريع لكورونا، فى كوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، يؤثر سلبًا على الأسواق الحيوية لمستهلكى السيارات.

قال رالف سيبث، الرئيس التنفيذى المنتهى ولايته لجاكوار لاند روفر، إن الشركة لم تحقق أى مبيعات فى الصين خلال الشهر الماضى.

ذكرت “تاتا موتورز الهندية” أن %20 فقط من مكاتب تجارة السيارات كانت مفتوحة خلال النصف الأول من فبراير الماضى، إلا أنها تحسنت منذ ذلك الحين حتى الآن، لتصل إلى أكثر من %80.

أوضحت “تاتا”: “نتوقع أن تتحسن مبيعات جاكوار لاند روفر خلال مارس الجارى، لتتعافى مبيعات التجزئة بصورة أكبر على نحو تدريجي”.

أشارت الشركة إلى أن عمالتها عادت إلى العمل، وأن مصنعها الكائن فى شنغهاى استأنف الإنتاج فى 24 من فبراير الماضى.

يذكر أن “جاكوار لاند روفر” أقرت أوائل مارس الجارى أنها اضطرت إلى الاستغناء عن بعض الموردين لقطع الغيار التابعين للشركة، من أجل مواجهة التعطل فى سلسلة الإمدادات العالمية، وتوقف عدد كبير من المصانع المغذية التى تعمل على تزويد الشركات بالمكونات.

تابعت الشركة: «الموردون فى الصين يستأنفون عملياتهم، لكن تظل تلك العمليات دون الطاقة الإنتاجية الكاملة لهم».

تتمركز سلسلة الإمدادات الرئيسية لجاكوار بصفة أساسية فى أوروبا، والمملكة المتحدة، مع استيراد نسبة طفيفة من قطع الغيار من الصين.

تابعت: «لا نستطيع استبعاد الخطورة المتمثلة فى أن نقص مكون مهم من المرجح أن يؤثر سلبًا على الإنتاج عند مرحلة معينة».

أكد اتحاد سيارات الركاب الصينية CPCA أن مبيعات السيارات تراجعت بشكل حاد وغير مسبوق خلال شهر فبراير الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد كما هو معلوم.

أشار الاتحاد فى بيانه إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى %80 مقارنة مع الفترة السابقة، لكن دون تقديم أرقام محددة بشأن المبيعات رغم عودة معارض السيارت إلى عملها بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة العطلة السنوية فى الصين.

كشفت بعض شركات السيارات عن الأرقام الخاصة بمبيعاتها فى السوق الصينية التى تعد الأكبر فى عالم السيارات، منها تويوتا اليابانية التى باعت 23800 سيارة فقط، خلال الشهر الماضى.