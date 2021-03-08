«كورونا» يهوى بصادرات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والسيارات التجارية إلى 11.6 مليار يورو

تسبب وباء كورونا فى تراجع صادرات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والسيارات التجارية خلال أول 11 شهرًا من 2020، إلى 11.6 مليار يورو، مقابل نحو 15 مليارًا فى الفترة نفسها من العام 2019؛ بتراجع قدره 3.4 مليار يورو، بمعدل انخفاض يبلغ 22.7 %.

وتوزعت الصادرات بواقع 5.6 مليار يورو من السيارات التجارية الخفيفة (حتى حمولة 5 أطنان) مقابل 7.1 مليار، بتراجع 20.7 %، إلى جانب 6 مليارات من الأتوبيسات والسيارات التجارية التى تتجاوز حمولتها 5 أطنان، مقابل 7.9 مليار بتراجع نسبته 24.5 %.

كما هوت واردات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والسيارات التجارية إلى 5.6 مليار يورو مقابل 7.5 مليار فى أول 11 شهرًا من 2019؛ بتراجع 1.9 مليار يورو تقريبًا، وبنسبة 24.4 %؛ وفق ما تكشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الأوروبية لصناعة السيارات بتقريرها السنوي.

وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبى من السيارات التجارية الخفيفة إلى 3.6 مليار يورو، مقابل نحو 5 مليارات يورو، بنسبة انخفاض قدرها 27.5 %، كما هبطت واردات الأتوبيسات والسيارات التجارية التى تتجاوز 5 أطنان إلى مليارى يورو مقابل 2.5 مليار يورو، بانخفاض نسبته 18.3 %.

وانخفض الميزان التجارى المتعلق بصادرات وواردات الاتحاد الأوروبى من السيارات التجارية والأتوبيسات بواقع 1.5 مليار يورو تقريبًا؛ مسجلًا فائضًا قدره نحو 6 مليارات يورو، مقابل فائض قدره نحو 7.5 مليار يورو فى نفس الفترة من العام 2019 بنسبة انخفاض تبلغ 21.1 %.

وهبط فائض الميزان التجارى الخاص بالسيارات التجارية الخفيفة بنسبة 5.1 %، مسجلًا نحو مليارى يورو مقابل 2.1 مليار فى الشهور الإحدى عشر الأولى من 2019.

وتراجع فائض الميزان التجارى المتعلق بالأتوبيسات والسيارات التجارية التى تتجاوز حمولتها 5 أطنان إلى 3.9 مليار يورو بنسبة انخفاض تبلغ 27.4 %.