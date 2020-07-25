كورونا يهبط بأرباح البنك العربي إلى 152 مليون دولار في النصف الأول من العام

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 152.1 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 453.2 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 66%.

وتأثرت مجموعة البنك العربي سلبيا خلال الستة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك بتجنيبها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي .

بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات نظرا لتفشي فايروس كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع اسعار النفط.

5% نموا في الودائع

ونمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.9 مليار دولار مقارنة ب 34.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار كما في 30 يونيو 2020 مقارنة ب 26.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%.

9.2 مليار دولار إجمالي حقوق الملكية

وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ أجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% في نهاية النصف الأول من العام 2020، بالاضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

صبيح المصري : كورونا أثر سلبا على النشاط البنكي

وصرح صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” إن الاقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي فايروس كورونا يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعا غير مسبوق بمستويات الاداء بكافة القطاعات مما كان له اثرا سلبيا على اداء القطاع البنكي في جميع دول العالم”.

ومن جهته أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إلى أن الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي يواجه العديد من التحديات وانكماش اقتصادي نتيجة تفشي فايروس كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وارتفاع كلفة المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالميا والتي أثرت على نسب النمو في دول الخليج العربي.

واضاف صباغ أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 549.4 مليون دولار وبتراجع 21% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد نتيجة لانخفاض الفوائد عالميا وكذلك انخفاض صافي العمولات الناتج عن تراجع التجارة العالمية، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركة الحليفة للبنك في السعودية.

وبين صباغ أن نتائج مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة المخصصات الإضافية التي تم أخذها بناءا على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، علما أنها تتضمن مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة بلبنان.

واشار صبيح المصري إلى أن سعر سهم البنك العربي قد انخفض نتيجة التداعيات الاقتصادية التي يمر بها سوق عمان المالي وجميع الأسواق المالية .

وأكد أنه على قناعة بأن الأسواق المالية ستعود بالتعافي تدريجيا بعد انتهاء هذه الجائحة، وأكد على أنه وبالرغم من أن التأثير السلبي غير مسبوق لهذا الوباء إلا أن البنك العربي قادر على احتواء أثر الأزمة الاقتصادية من خلال قوة البنك ونجاح نموذج اعماله المتنوع محليا واقليميا.