كورونا ينهي مشوار لاعب في فريق سلة نيوزيلندي

قال مات والش مالك نادي بريكرز في بيان صحفي: "أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتصل بتلقي التطعيم من عدمه"

أنهى فريق بريكرز النيوزيلندي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة عقد لاعبه تاي ويبستر اليوم الاثنين بعد رفض اللاعب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سريع العدوى والانتشار قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبسبب قيود السفر المطبقة للوقاية من العدوى بالفيروس أمضى بريكرز معظم الموسم الماضي على الأراضي الأسترالية ومن المتوقع أن يقيم الفريق في أستراليا من جديد في بداية موسم 2021-2022 على الأقل ومن ثم فإن قرار ويبستر بعدم تلقي التلقيح سيعقد ترتيبات السفر الخاصة بالفريق.

وقال مات والش مالك نادي بريكرز في بيان صحفي: “أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتصل بتلقي التطعيم من عدمه”.

وأضاف والش: “النادي سيترك الباب مفتوحا أمام (عودة) تاي لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية. وبدون تلقي التلقيح فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم فلن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي”.

وفي الموسم الماضي قدم ويبستر وهو لاعب في منتخب نيوزيلندا أداء لافتا في الدوري الأسترالي مع فريقه ومدد تعاقده معه لعامين إضافيين في يوليو الماضي كما سبق له اللعب في دوري الجامعات الأمريكي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأسترالي في 18 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليوناً و509 آلاف و888 حالة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و691 ألفاً و543 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.

تراجع في إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا نزولا من 66 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ “كوفيد-19” في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.