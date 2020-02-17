«كورونا» يقتل أكثر من 1700 شخص و70 ألف إصابة على مستوى العالم (ملف تفاعلى)

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي الصيني اليوم الإثنين، بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين، رغم قرار السلطات فرض قيود جديدة مشددة على الحركة لمنع انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص حتى الآن، وإصابة أكثر من 70 ألف حالة على مستوى العالم.

ولا يعرف أحد متى ينتهى توقف وفاة الصينيين بفيروس كورونا، بينما قد تؤدى التداعيات الاقتصادية لغلق قطاعات من الصناعات الصينية عن حدوث ركود في اليابان وسنغافورة وبقية دول آسيا؛ حيث أشارت بيانات اليوم إلى انكماش اقتصادي محتمل بالبلدين خلال الربع الحالي.

وأعلن مسئولو الصحة بإقليم هوبي -بؤرة انتشار الفيروس- عن تسجيل 1933 حالة إصابة جديدة و100 حالة وفاة أمس الأحد، ولكنه أقل عدد وفيات (139 حالة) يومي منذ 11 فبراير، بينما ارتفع عدد حالة الإصابات بنسبة 5% عن اليوم السابق.

وسجلت سلطات مدينة ووهان موطن فيروس كورونا عاصمة إقليم هوبي التي يقطنها زهاء 11 مليون نسمة ظهور 90% تقريبا من الحالات الجديدة.

وفي أنحاء الصين، قال مسئولون إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة زاد 2048 حالة فى يوم واحد، ليرتفع إلى 70548 شخصًا في المجمل، وإن عدد الوفيات بلغ 1770.

وقال مسئولون بقطاع الصحة الأحد إن التراجع في عدد الحالات المؤكدة خلال اليومين السابقين يظهر أن جهودهم لوقف انتشار الفيروس قد أتت ثمارها، إلا أن خبراء دوليين قالوا إن من المبكر للغاية القول بأن المرض قد بلغ ذروته.

ومن بين حالات الإصابة التي تجاوزت 70 ألفا في بر الصين الرئيسي، نجحت جهود علاج 10844 شخصًا وخرجوا من المستشفى.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة خارج الصين أكثر من 500 شخص، معظمهم أناس وفدوا من مدن صينية، فضلًا عن وفاة 5 مصابين.

وشددت السلطات القيود بدرجة أكبر في هوبي، وذلك بمنع حركة المركبات، باستثناء الخدمات الضرورية، وإبلاغ الشركات بالبقاء مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت مسئولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الإثنين إن فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 1700 شخص في الصين، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.

وأضافت قوه يان هونغ في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي إن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18% من 38% في بداية التفشي.

وقالت وسائل إعلام يابانية إنه تأكدت من إصابة 99 شخصًا آخرين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما.

ويهدد اتساع نطاق تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضى وأودى بحياة أكثر من 1700 شخص الأحداث العامة الكبيرة في طوكيو ويضر بالسياحة والإنتاج في اليابان.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالى الدول التى ظهر بها فيروس كورونا مع تحديد عدد الإصابات والوفيات فى كل دولة على حدة:

كما يشير الجراف التفاعلى التالى تطور عدد الوفيات والإصابات، والذين تم علاجهم بالكامل فى جميع دول العالم حتى اليوم:

إعداد: خالد بدر الدين وشريف عيسى