بورصة وشركات

«كورونا» يعمق جراح وثائق صناديق الإستثمار

خلال 4 جلسات تحت ضغط خسائر البورصة
أحمد علي 7:05 ص, الخميس, 19 مارس 20 7:05 ص, الخميس, 19 مارس 20

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امتدت الأثار السلبية لتفشى فيروس كورونا عالمياً إلى وثائق صناديق الاستثمار وكبدتها خسائر كبيرة، وتحديدًا فئات “الأسهم” و”المتوازنة” و”الإسلامية” و”تحديد الأصول” التى سجلت خسائر بنحو %10 خلال 4 جلسات فقط الأسبوع الماضى، تأثراً بنزيف البورصة.

سجلت مجموعة تحديد الأصول أكبر خسارة محققة بنسبة بلغت %23.6، تلتها الصناديق الإسلامية والأسهم ثم المتوازنة، فيما واصلت النقدية والدخل الثابت رحلة الارتفاع، نظرًا لعدم ارتباطها بحركة البورصة.

وحاز صندوق سيجما – الأسهم المتداولة – بفئة تحديد الأصول لقب أكبر الخاسرين بهبوط وثيقته بنحو %23.6، تلاه صندوق بنك فيصل الإسلامى %10.9، ثم صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” – مدرج بمجموعة الأسهم – %8.9.

وتعانى البورصة المصرية من نزيف حاد بسبب أخبار انتشار فيروس كورونا، وتكبد رأسمالها السوقى 184 مليار جنيه حتى نهاية جلسة أمس الأربعاء، فيما هبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %35 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس فى مصر فى 16 فبراير الماضى.

«الأهلى الأول» يتكبد %6.56

استمر الأداء الجماعى الهابط لوثائق الصناديق المتوازنة، مسجلة تراجعات جماعية بمتوسط بلغ %5، مقارنة مع %2 فقط فى الأسبوع السابق، وكان صندوق البنك الأهلى الأول الأكثر هبوطًا بين أعضائها بنسبة هبوط %6.56، وسجلت وثيقته 33.23 جنيه.

فى المركز الثانى بين الأكثر تراجعاً جاء صندوق مصر الخير بنسبة هبوط %6.18 وبقيمة 15.23 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بنسبة %5.44 و11.88 جنيه للوثيقة.

فى المركز الرابع سجل صندوق بنك مصر الأول حضوره بنسبة هبوط بلغت %5.33 بقيمة 180.01جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع “الثقة” بنسبة تراجع %4.68 بقيمة 211.12 جنيه .

وكان صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” الأقل تراجعًا بنسبة %3.66 بقيمة 163.83 جنيه للوثيقة.

أجيال قناة السويس قائد نزيف «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار – الأسهم – تراجعات جماعية بمتوسط قدره %7.3، مقارنة مع %3.55 فى الأسبوع السابق، تأثراً بنزيف مؤشر البورصة الرئيسي EGX30.

واحتل صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” موقع أكثر صناديق الأسهم هبوطًا بنسبة بلغت %8.9 وسجلت وثيقته 12.14 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “شيلد” بخسارة %8.76 وبقيمة وثيقة 161.83 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثانى %8.50 وبقيمة 50.77 جنيه للوثيقة.

وكأقل الهابطين حل صندوق البنك التجارى الدولى “استثمار” بنسبة %5.8 وبقيمة وثيقة 157.8 جنيه، وفى المرتبة الثانية صندوق البنك المصرى لتنمية الصارات “الخبير” بنسبة %6.22، وبقيمة وثيقة 110.63جنيه، ثم صندوق مصر المستقبل بنسبة انخفاض %6.28 وبقيمة وثيقة بلغت 19.69 جنيه.

«موارد التعمير والإسكان» نجم النقدية

نجحت الصناديق النقدية – لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على  حالة الصعود الجماعى، ونجح صندوق بنك التعمير والإسكان “موارد” فى الفوز بصدارة الترتيب خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع %0.217، وبقيمة 27.50 جنيه للوثيقة، وفى مركز الوصافة سجل صندوق بنك قطر الأهلى الوطنى “ثمار” نسبة ارتفاع %0.215 و373.08 جنيه للوثيقة، تلاهما صندوق البنك العربى الأفريقى “جمان” بنسبة صعود %0.215 وبقيمة 297 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق البنك العربى النقدى “يوماتي” المركز الرابع بنسبة %0.215 وبقيمة 28.59 جنيه للوثيقة، خامسًا ظهر صندوق بنك الكويت الوطنى “إشراق” بنسبة %0.215 وبقيمة 27.81 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت حصد صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” صدارة الترتيب بنسبة %0.23 وبقيمة 23.63 جنيه للوثيقة، ووصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة ارتفاع %0.22 و290.78 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك القاهرة “الثابت” بنسبة %0.19 و230.98 جنيه للوثيقة.

ورابعًا حل صندوق البنك العقارى المصرى العربى “المصري” بنسبة ارتفاع %0.16 وبقيمة 216.13 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة ارتفاع %0.03 وبقيمة 28.13 جنيه للوثيقة. 

كورونا في مصر

تراجعات قياسية للإسلامية

سيطر التراجع الجماعى على أداء الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، وحاز صندوق بنك فيصل الإسلامى لقب الأكثر تراجعًا بنسبة %10.97 بقيمة 90.9 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 102.11 جنيه .

وحل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة “بشائر” وصيفًا، مسجلًا %7.41 و59.22 جنيه للوثيقة، تلاهما صندوق بنك مصر الرابع بنسبة %7.10، و85.76 جنيه للوثيقة. ورابعًا سجل بنك الكويت الوطنى %6.50 بقيمة 15.32 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر بنسبة تراجع %6.38 وبقيمة 88.57 جنيه للوثيقة.

كما تراجعت الإسلامية المتوازنة بتسجيل صندوق بنك عودة “ازدهار” هبوطاً نسبته %4.71 بسعر 159.78 جنيه للوثيقة، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %2.81 إلى 84.71 جنيه للوثيقة.

وواصل صندوق البنك المصرف المتحد تصدره للصناديق النقدية الإسلامية للأسبوع الثالث على التوالى بنسبة ارتفاع قدره %0.21 بقيمة 232.44 جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.18 بقيمة 178.08 جنيه .

«الأسهم المتداولة» الأكثر هبوطاً

تراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء  صندوق الأسهم المتداولة بقائمة الأكثر تراجعًا بنسبة %23.68 وبقيمة 4.43 جنيه للوثيقة، كما انخفض صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %6.7 وبقيمة 106.33 جنيه للوثيقة، وكان  صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” أقل الهابطين فى تحديد الأصول بنسبة %6.4 بقيمة 139.2 جنيه للوثيقة.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل لمستوى 11.885 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.987 يورو.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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