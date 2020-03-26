«كورونا» يعمق جراح صناديق الاستثمار

تكبدت صناديق الاستثمار خسائر ضخمة للأسبوع الثانى على التوالى، متأُثرة بتراجع البورصة الحاد فى الأسبوع الماضى، نتيجة الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا عالميًا ومحليًا.

وسجلت فئة الأسهم أكبر خسارة محققة بنسبة بلغت 21.4 %، تلتها فئة الصناديق الإسلامية وصناديق المتوازنة، فيما استمرت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت فى رحلة الارتفاع نظرًا لعدم ارتباطها بحركة مؤشرات البورصة.

وتُعانى البورصة المصرية من حالة نزيف حاد ناتجة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، لتتكبد خسائر برأسمالها السوقى بقيمة 165 مليار جنيه تقريبًا، فيما هبط مؤشرها الرئيسى EGX30 منذ بداية العام الجارى وحتى أمس بنسبة 30.02 %.

%11 متوسط ما تكبدته «المتوازنة»

استمر الأداء الجماعى الهابط لأسعار وثائق المتوازنة فى صناديق الاستثمار، مسجلة تراجعات جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، بمتوسط هبوط بلغ %11.13 مقارنة بـ %5 فى الأسبوع قبل الماضى، فيما كان صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» الأقل هبوطًا بين أعضاء الفئة بنسبة تراجع %9.07 بقيمة 211.29 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى وفقًا لأقل الهابطين، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»بنسبة %9.14 بقيمة 262.56 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %9.63 بقيمة 148.06جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع بقائمة الأقل هبوطًا، سجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» حضوره بنسبة هبوط بلغت %10.73 بقيمة 188.46 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة تراجع %10.95 بقيمة 160.29 جنيه .

فيما كان صندوق مصر الخير الأكثر تراجعًا بين أعضاء الفئة بنسبة %14.55 بقيمة 13.015جنيه للوثيقة.

هبوط قياسى فى «الأسهم»

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار فئة الأسهم – خلال الأسبوع الماضى، خسائر قياسية جماعية لأعضاء الفئة بمتوسط هبوط قدره %15 مقارنة بـ %7 متأثرة سلبًا بنزيف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30.

وحل صندوق بنك SAIB الأول كأقل صناديق الفئة هبوطًا بنسبة %10.3 بقيمة 141.05 جنيه، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %10.40 بقيمة 227.42 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث لأقل الهابطين، حل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة %10.59 بقيمة 150.35 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة هبوط %13.85 بقيمة 10.45 جنيه، وخامسًا صندوق بنك قناة السويس الأول بنسبة %13.9 بقيمة 361.65 جنيه.

«الاستثمار العربي» نجم النقدية

نجحت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى بالنسبة لصناديق الاستثمار، وشهدت تعاملات الأسبوع نجاح صندوق بنك الاستثمار العربى فى اقتناص صدارة ترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.33 بقيمة 10.25 جنيه للوثيقة.

وفى مركز الوصافة، حل صندوق بنك الإمارات الوطنى «مزيد» بنسبة ارتفاع %0.31 بقيمة 1179.19 جنيه، وخلفهم ثالثًا، حل صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بنسبة صعود %11.23 بقيمة 27.56 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بنسبة ارتفاع %0.214 بقيمة 28.82جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك QNB الأهلى بنسبة ارتفاع 0.213% بقيمة 373.88 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد حصد صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى «جذور» صدارة الترتيب بنسبة %0.23 بقيمة 23.68جنيه، بينما حل وصيفًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 216.61 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع %0.16 بقيمة 291.26جنيه .

«الإسلامية» تواصل الصيام

سيطر التراجع الجماعى على أداء الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، وحصد صندوق بنك فيصل الإسلامى على لقب الأقل تراجعًا بنسبة تراجع %9.15 بقيمة 82.58جنيه مقارنة بـ 90.9 جنيه.

فيما حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» وصيفًا بقائمة الأقل هبوطًا، مسجلًا تراجع بقيمة %12.44 بقيمة 145.96جنيه، وخلفهم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة %13.17 بقيمة 11.15 جنيه.

ورابعًا سجل صندوق سنابل حضوره، بنسبة %13.40 بقيمة 95.75 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة %14.29 بقيمة 75.91 جنيه.

كما تراجعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ هبط صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %9.61 بسعر 144.42 جنيه للوثيقة، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %9.99 لتصل الى 76.24 جنيه للوثيقة.

وواصل صندوق البنك المصرف المتحد تصدره للصناديق النقدية الإسلامية للأسبوع الرابع على التوالى بارتفاع قدره %0.21 بقيمة 232.94جنيه للوثيقة، فيما ارتفع صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.17 بقيمة 178.39جنيه.

«تحديد الأصول» تتراجع %10

تراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ تراجع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى، بنسبة %10.34 بقيمة 95.33 جنيه للوثيقة، كما هبط صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %10.44 بقيمة 124.70 جنيه.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.03 لتصل لمستوى 11.89 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.987 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.