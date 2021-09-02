كورونا يعزز نمو مبيعات «الكهربائية» فى أوروبا

ليصل عددها إلى 40 مليون عام 2030 بدلاً من 33 مليونا

عززت جائحة وباء كورونا فرص نمو مبيعات السيارات الكهربائية فى القارة الأوروبية لتصل إلى 40 مليون سيارة تسير فى جميع أنحاء القارة بحلول عام 2030 وفق الأبحاث المعدلة التى تم إجراؤها بعد تفشى الوباء.

قدرت الأبحاث المبكرة قبل الجائحة أن 33 مليون مركبة كهربائية سوف تجوب جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2030؛ وفق تقرير لموقع منصة فيرتا Virta المتخصصة فى تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية.

ويزدهر سوق السيارات الكهربائية فى أوروبا، مدعوم] بتدابير طموحة للتخلص من انبعاثات الكربون. وفى عام 2035 وما بعده، من المتوقع أن تكون %100 من السيارات الجديدة المباعة فى أوروبا كهربائية.

وقد يتأخر الوصول لهذه المرحلة على المستوى العالمى إلى عام 2040. لكن بحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون سيارة واحدة من كل 5 سيارات جديدة يتم بيعها كهربائية فى جميع أنحاء العالم.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون 2 من كل 5 سيارات جديدة يتم بيعها كهربائية فى جميع أنحاء العالم. ويشير تقرير موقع فيرتا إلى الحاجة لتمهيد الطريق لهذا الانتقال والتأكد من أن البنى التحتية للشحن تلبى طلبًا على وشك النمو بشكل كبير.

ويضيف أن الخوف الشائع بين المتشككين فى السيارات الكهربائية هو القلق من المدى أو استحالة تغطية مسافات طويلة بسيارة كهربائية دون التوقف للشحن أو الأسوأ من ذلك، نفاد الطاقة قبل الوصول لمحطة شحن. موضحاً أنه مع تزايد عدد السيارات الكهربائية على الطرق، تزداد كذلك الأماكن العامة لشحن بطارياتها.

وبالنسبة لمدى انتشار السيارات الكهربائية فى أوروبا، يشير التقرير إلى أن النرويج تأتى فى المقدمة من حيث عدد المركبات الكهربائية المباعة مقارنة بإجمالى جميع سيارات الركاب على الطريق بنسبة %18.1 ثم أيسلندا (%5.5) والسويد (%3.7) وهولندا (%3.2).

ويوضح أنه فى حين أن بعض المناطق متصلة بشكل أفضل من غيرها بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فإن الشبكة الحالية لأجهزة الشحن العامة السريعة فى جميع أنحاء أوروبا تجعل من الممكن لسائقى المركبات الكهربائية السفر بعيدًا وبسرعة.

ويضيف: يتيح مقدمو خدمات شحن المركبات الكهربائية لسائقى السيارات الكهربائية توصيل وشحن سياراتهم من شبكات شحن متعددة. ووفق إحصاءات عام 2021، يقدم الاتحاد الأوروبى فى المتوسط 5 أجهزة شحن عامة سريعة لكل 100 كيلومتر.

ويستطرد أن معظم المركبات الكهربائية يمكنها الآن السفر بسهولة لأكثر من 400 كيلومتر بشحنة كاملة، وينبغى أن يكون هذا بمثابة حافز لسائقى المركبات الكهربائية الحاليين والمستقبليين.

أضاف أنه حتى لو كانت السيارات الكهربائية مشحونة فى الغالب فى المنزل والعمل، فهناك حاجة إلى نقاط عامة لشحن السيارات الكهربائية فهناك حاجة بشكل خاص إلى أجهزة شحن سريعة لدعم السفر لمسافات طويلة وتقليل أوقات الشحن للسماح لمزيد من مالكى المركبات الكهربائية باستخدام نقاط الشحن ومشاركتها.

ويتطلب نشر 2.7 مليون نقطة شحن عامة جديدة فى أوروبا بحلول عام 2030 وجود استثمارات بمتوسط 1.8 مليار يورو سنويًا (أو %3 فقط من الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبى للطرق والبنية التحتية).