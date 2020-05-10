كورونا يظهر في ووهان مجددا.. والصين ترفع مستوى “الخطر الوبائي”

رفعت الصين اليوم الأحد مستوى الخطر الوبائي في أحد أحياء مدينة ووهان بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا هي الأولى منذ أكثر من شهر في المدينة التي كانت البؤرة الأولى للوباء.

وبشكل عام أعلنت الصين اليوم عن 13 إصابة جديدة بكورونا وهي أول مرة منذ الأول من مايو تعلن فيها عن حصيلة يومية تفوق عشر إصابات، وفقا لفرانس برس.

وبعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ 3 أبريل في مدينة ووهان الضخمة البالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الأحد رصد إصابة جديدة في المدينة التي خضعت لحجر صحي صارم لأكثر من شهرين سعيا لاحتواء الوباء الذي تسبب بنحو 83 ألف إصابة و4633 وفاة في الصين بحسب الأرقام الرسمية.

والمريض هو رجل عمره 89 عاما يقيم في حي جونغسيهو بشمال غرب ووهان، وفق السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى رفع مستوى الخطر الوبائي في الحي من “ضعيف” إلى متوسط”.

وتعتبر ووهان منطقة “ضعيفة” الخطورة منذ رفع الحجر الصحي عنها في 8 أبريل، وهي تعاود النشاط بشكل تدريجي.

وعاد بعض الطلاب إلى مدارسهم الأسبوع الماضي في ووهان وسط تدابير صحية مشددة وواضعين كمامات، بعد توقف الدراسة أربعة أشهر بسبب الفيروس.