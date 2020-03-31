«كورونا» يضرب البورصة بعنف خلال مارس: «egx30» يتراجع 26%

الحكومة أعلنت عن مبادرات داعمة أدت إلى تقليص الخسائر خلال الأيام الأخيرة من الشهر.

ضرب زلزال فيروس كورونا المستجد مؤشرات البورصة المصرية بعنف خلال شهر مارس الذي انتهت جلساته اليوم الثلاثاء.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “Egx30” الرئيسي قد تراجع بنسبة قوية بلغت 26.2% ليصل إلى 9593 نقطة خلال الشهر المذكور.

وأشار التقرير إلى خسائر بنحو 132 مليار جنيه في القيمة السوقية للاسهم ليغلق راس المال السوقي عند 532.9 مليار جن مقابل 667 مليار اختتم بها تعاملات شهر فبراير.

واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.

وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.

وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.

وكان البنك المركزى قد اعلن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.

يذكر أن البورصة احتتمت تعاملات الثلاثاء، اخر جلسات مارس، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين، وذلك بعد جلستين متأرجحتين.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.76% إلى 9593 نقطة، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.41% إلى 994 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78% إلى 1030 نقطة.