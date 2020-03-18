«كورونا» يصيب 200 ألف شخص حول العالم و8 آلاف حالة وفاة معظمها فى مارس

ذكرت وكالة رويترز عدد الإصابات فى إيطاليا تجاوز 31 ألفا و500 حالة وإسبانيا ما يتعدى 11 ألف حالة وفرنسا 7700 شخص

أعلنت وكالة رويترز أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 200 ألف شخص حول العالم ومعظمها حدثت خلال شهر مارس الحالى، بينما تراوح عدد الإصابات فى الصين منبع الوباء من 80 ألف حالة منذ 29 فبراير الماضى إلى حوالى 80 ألفا و900 حالة اليوم الأربعاء ، بينما اقترب أيضا عدد الوفيات من 8 آلاف شخص على مستوى العالم منها حوالى 3240 صينىيا والباقى من دول أخرى بقيادة إيطاليا التى لقى فيها 2503 أشخاص مصرعهم بسبب الوباء.

وانتشرت العدوى بكورونا فى معظم دول العالم ومنها إيران ، حيث توفى 988 إيرانيا وإصابة تجاوزت 16 ألفا و100 شخصا.

وذكرت وكالة رويترز أن عدد الإصابات فى إيطاليا تجاوز 31 ألفا و500 حالة وإسبانيا ما يتعدى 11 ألف حالة وفرنسا 7700 شخص.

وقالت لجنة الصحة فى بكين إن العاصمة الصينية سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وأن الإصابات تتناقص.

عدد الحالات المصابة بكورونا من الخارج تتجاوز الإصابات بالعدوى بين الصينيين

وتجاوزاليوم عدد الحالات القادمة من الخارج تلك الإصابات التى تنتقل بالعدوى بين المواطنين المحليين لليوم الخامس على التوالى .

وقالت اللجنة إن البر الرئيسى للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد أمس انخفاضا من 21 يوم الإثنين.

وذكرت اللجنة أن الحالات المؤكدة الجديدة من الخارج 5 من إسبانيا و4 من بريطانيا وواحدة من البرازيل وأخرى من لوكسمبورج.

وأضافت اللحنة ببيان يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالى للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة بيوم الإثنين .

وبلغت الوفيات الجديدة في إقليم هوبى ، بؤرة تفشى الفيروس في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وقال وزير الشؤون الخارجية بالهند اليوم إن 276 هنديا إجمالا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الخارج حتى الآن.

وأضاف فى موراليدهاران وزير الشؤون الخارجية أنه ثبتت إصابة 255 شخصا فى إيران و الإمارات وإيطاليا والكويت وهونج كونج وغيرها.

وأعلنت اليوم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بكوريا الجنوبية أنها سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 8413.

وبلغت الإصابات المسجلة أمس 84 حالة و لكن الأربعاء هو رابع يوم على التوالي تقل عن 100 إصابة جديدة بالفيروس.