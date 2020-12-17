«كورونا» يصيب أكثر من مليون حالة في 15 دولة على مستوى العالم (خريطة)

قفز عد الإصابات من وباء فيروس كورونا إلى ما يقرب من 74.7 مليون حالة والوفيات إلى حوالى 1.66 مليون ضحية على مستوى العالم منذ أن ظهر فى مدينة يوهان الصينية فى مثل هذا الوقت من العام الماضى.

وانتشر الفيروس فى ما يزيد عن 200 دولة منذ يناير الماضى وحتى الآن غير أن العديد من شركات الأدوية العالمية ومنها استرازينيكا وموديرنا وفايزر تسابقت لابتكار أمصال للوقاية من مرض كوفيد 19 ووصل بعضها فعلا إلى بعض البلاد.

وتصدرت الولايات المتحدة العالم بعدد الإصابات والوفيات من فيروس كورونا التى تجاوزت 17 مليون حالة و 309 آلاف ضحية حتى الآن.

ووضعت وكالة بلومبرج الإخبارية والبحثية قائمة بدول العالم التى تجاوزت الإصابات فيها المليون حالة والتى بلغ عددها 15 دولة.