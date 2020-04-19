«كورونا» يرفع تنزيلات المحافظ الذكية لأكثر من 900 ألف عملية

يبدو أن الخدمات المصرفية التكنولوجية عبر الهاتف المحمول هى الرابح الأكبر من أزمة تفشى فيروس كورونا الذى أجبر الناس على التباعد الاجتماعي ، الأمر الذى رفع عدد البنوك التى فعلت الخدمات عبر الهاتف إلى 21 وزيادة عدد العملاء المتعاملين مع المحافظ المالية الإلكترونية لأكثر من 900 ألف عميل.

وتوقع خبراء مصرفيون زيادة نسبة الاعتماد على المحافظ الذكية خلال المرحلة المقبلة بنسبة تتخطى الـ 500 % مع استمرار الوباء ، كما ستتمكن بنوك من ضم عملاء جدد لم يكونوا قادرين على الدخول للقطاع المصرفى سابقا ضمن إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وسمح البنك المركزى بإصدار المحافظ الذكية عام 2013 لكنها لم تلق قبولا كبيرًا فى أولى سنوات العمل بها، قبل أن يبدأ “المركزي” بإصدار تعليمات جديدة العام الماضى لإلزام البنوك بضرورة زيادة نسب الانتشار والتفعيل، بحيث يضيف كل بنك ما لا يقل عن 200 ألف محفظة جديدة، وزيادة نسب التفعيل بما لا يقل عن %10 مقابل أقل من %5 فى المتوسط قبل ذلك.

وأعدّ “المركزى” بالتعاون مع مكتب “إرنست آند يونج” إستراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمى مهم خلال 3 سنوات، وشددت الإستراتيجية على أن مصر لديها فرص قوية لتحقيق هذا الهدف؛ استنادًا إلى عدد من المحفزات، حيث تضم نحو %26 من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 100 مليون نسمة، كما أن %44 من السكان يستخدمون شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، و %93 لديهم هواتف ذكية، بينما لا تزال نسبة غير المتعاملين مع القطاع المصرفى مرتفعة، وتصل إلى %67 لافتة إلى أن الجامعات تضم نحو 3.1 مليون طالب، ويوجد فى مصر 18 مسرعة وحاضنة أعمال تهتم بالتكنولوجيا المالية وتقنية المعلومات.

وارتفع عدد محافظ تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لنحو 14.5 مليون محفظة، خلال نوفمبر الماضى، مقابل نحو 13.5 مليون فى أكتوبر، ومنح البنك المركزى رخصة تفعيل هذه الخدمة لنحو 28 بنكًا فى السوق المحلية، بخلاف شركات المحمول الأربع «فودافون واتصالات وأورنج وWE».وتبين خلال حصر أجرته جريدة “المال” على عدد تنزيلات محافظ الهاتف المحمول البنكية من متجر تطبيقات البلاى ستور أن كلا من بنوك الأهلى المصري، والتجارى الدولى وعوده مصر، وبنك مصر، وكريدى أجريكول، وقطر الوطنى الأهلي، والإمارات دبى الوطني، تصدرت أكثر محافظ التحويل عبر المحمول بأكثر من 100 ألف تنزيل.

مع العلم بأن حجم التنزيلات من “Play Store” لا تظهر بشكل دقيق بينما يشير الرقم +100000 على سبيل المثال إلى أن الرقم أكثر من 100 ألف تنزيل وقد يصل إلى أكثر من 150 ألف، كما أظهر الحصر أيضا أن تنزيلات محافظ الهاتف الخاصة ببنكى الإسكندرية والقاهرة تخطت 50 ألف تنزيل، والتعمير والإسكان والتجارى وفا زادت عدد التحميلات عن 10 آلاف تنزيل.

فيما ارتفع عدد التنزيلات لكل من الأهلى الكويتى و SAIB، والمصرف المتحد، ومصرف أبو ظبى الإسلامى خلال الفترة الأخيرة لتتخطى 5 آلاف تنزيل.

إلا أن متجر”Play Store” لا يعكس كل التنزيلات محافظ التحويل عبر الهاتف المحمول فى السوق المصرية، فهناك تنزيلات تتم على هواتف آبل التى تعمل على نظام “IOS” لا تظهر على الموقع الرسمى للشركة، فيعكس Play Store”” الوزن النسبى لنحو %90 من الهواتف، حيث يشير موقع “ديفيس أتلاس” الذى يقيس حجم انتشار “IOS” و«Android» عالميًا إلى أن %89.6 من الهواتف الذكية فى مصر تعمل من خلال “Android “مقابل 10.4% تعمل بنظام “IOS”.

وأتاحت أغلب البنوك مؤخرًا تفعيل الخدمات الإلكترونية من الإنترنت البنكى ومحافظ الهاتف من خلال الموقع الخاص بالبنك أو من خلال الخطوط الساخنة للبنوك، بما يُمكن العميل من القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

داليا الباز: %70 نسبة تفعيل الخدمة لدى عملاء الأهلى

و أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إلى ارتفاع عدد المشتركين الأفراد فى الخدمات الرقمية التى يقدمها مصرفها سواء “الموبايل بانكينج” أوالإنترنت البنكى لأكثر من الـ 2.4 مليون عميل بنسبة تفعيل تبلغ 70 %، بجانب اشتراك نحو 30 ألف عميل شركات.

ورأى وليد ناجي، الخبير المصرفى، أن مفهوم التباعد الاجتماعى الناتج عن أزمة كورونا دفع المواطنين للعامل مع البنوك والتطبيقات المالية الرقمية وتقليل التوجه إلى فروع البنوك هروبا من التجمعات والاختلاط منعا لتفشى عدوى الإصابة بالفيروس.

وتوقع أن الأزمة الراهنة ستزيد من الخدمات المصرفية عبر الهاتف إلى %500 مما يحفز البنوك على زيادة استثماراتها فى تحديث شبكة بنيتها التكنولوجية وتطوير خدماتها الإلكترونية، مشيرا إلى أن تلك الخدمات ستلعب دورا كبيرا فى إنعاش الاقتصاد المصرى وتعزيز دور المؤسسات المصرفية فى خفض العمالة.

وأكد أن “كورونا” يعد فرصة ذهبية أمام القطاع المصرفى لجذب فئات كان يصعب ضمها للقطاع المصرفى فى الوقت السابق مثل محلات البيع بالتجزئة من خلال محافظ الهواتف المحمولة.

كما أوصى البنوك بتقليل تكلفة رسوم استخدام المحافظ لأقصى درجة تزامنا مع إطلاق حملات توعية للمواطنين توضح فوائد استخدامها فى سداد المعاملات اليومية انطلاقا من أن أغلب الشعب المصرى يمتلك هواتف ذكية متصلة بشبكة الإنترنت.

ورجح سمير الشيخ، مدير قطاع التكنولوجيا بالبنك الزراعى المصرى، اتجاه القطاع المصرفى نحو تعزيز رقمنة الخدمات خاصة وأن تكلفة المعاملة المصرفية للبنوك مرتفعة مقارنة بالعمليات المنفّذة إلكترونيًّا ، معتبرا أن الدولة تولى حاليا اهتماما كبيرا بمفهوم التحول الرقمى بهدف حماية كل الأطراف المتعاملة، من خلال تقنين إجراء التعاملات أونلاين، وفى مقدمتها التوقيع الإلكتروني.

وأشار إلى أن أهم الخدمات التى يركز عليها القطاع المصرفى تحت مظلة التحول الرقمى هو تعزيز تكنولوجيا «البلوك تشين»، وإتمام العمليات المصرفية إلكترونيًّا؛ بهدف تعزيز الشمول المالى من خلال جذب عملاء لا يتعاملون مع البنوك، إلى القطاع الرسمى بواسطة القطاع المصرفى، وأوصى بوجود تشريعات تحمى كلًّا من العميل والبنك.

فى سياق متصل، سمحت شركات المحمول الثلاث “ فودافون “ و” أورنج” و” اتصالات “ منذ أيام لعملائها بفتح حسابات على محافظها الإلكترونية من المنزل بواسطة بيانات بطاقات الرقم القومى دون الحاجة للخروج والذهاب إلى فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية فى فودافون مصر ، إن قرار البنك المركزى الأخير بشأن رفع الحد الأدنى للدفع عبر المحمول سيساهم فى تقديم خدمات إلكترونية بما ينعكس بالإيجاب على تيسير تعاملات الدفع الإلكترونى على العملاء للحصول على الخدمات، وتوفير سعة أكبر لصرف المرتبات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق “فوافون كاش”.

وأوضح أن شركته استفادت من القرار فى تطوير خدمات محفظتها الإلكترونية ( فودافون كاش ) من خلال رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، والمعاملات الشهرية التى تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع حد إيداع الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه.

وكشف عن استحواذ فودافون على %72 من القيمة السوقية للمحافظ الإلكترونية من إجمالى السوق البالغ حجمه 11.7 مليار جنيه ، مقدرا عدد مستخدمى فودافون كاش بأكثر من 3.5 مليون مستخدم فى مصر.

وأشارإلى أنه فى إطار الإستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمى فى مصر والتى تشهد طفرة فى الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال “فودافون كاش”، وذلك بالتعاون مع كل من “ماستركارد” و “أمان”.

وأوضح أن “فودافون” تعكف حاليا على تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة على خدمة الكاش منها تقديم تخفيض يصل إلى %20 على تجديد باقات “فليكس” ، علاوة على السماح للعملاء بإجراء عمليات تحويل أموال باستخدام ماكينات الصراف الآلى “ATM” دون أى رسوم.د