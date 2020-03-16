كورونا يرفع الإقبال على مواقع التسوق

شهدت الأيام الماضية زيادة معدل إقبال المصريين على مواقع التسوق الألكترونى فى شراء المستلزمات الحياتية هروبا من تجمعات الأسواق مع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصطفى هنداوى مدير شركة نون الإماراتية فى مصر، أن الشركة تتوقع زيادة فى عدد الطلبات على الموقع حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان بنسبة تصل إلى %50 خاصة على هدايا عيد الأم ومنتجات البقالة وأدوات المطبخ.

وأضاف هنداوى لـ«المال» أن نون ترجح عودة معدلات طلب المستخدمين إلى طبيعتها وهدوء الموجة الشرائية مرة أخرى مع وصول درجة الحرارة خلال مايو المقبل إلى مستوى 30 درجة مئوية ومن ثم عودة الحياة للأسواق مجددا.

وقال مصدر مسئول فى شركة سوق دوت كوم إن حالة الذعر التى انتابت المصريين دفعتهم للتكالب على شراء مستلزمات البقالة من مأكولات ومشروبات من مواقع التسوق الألكترونى.

وأرجع المصدر السبب إلى سعى المواطنين نحو تأمين احتياجاتهم اليومية خاصة مع وجود نقص بالأسواق من بعض السلع والمنتجات واتجاه آخرين لاستغلال الأزمة فى رفع أسعار مستلزمات بعينها.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» لأبحاث الإنترنت، فإن المصريين أنفقوا خلال العام الماضى الكترونياً نحو 607 ملايين دولار على شراء الأطعمة ومنتجات العناية الشخصية، مقابل 5.2 مليار دولار على حجز رحلات السياحة أونلاين، شاملة برامج الإقامة، و1.2 مليار دولار على الأجهزة الألكترونية، و1.1 مليار دولار على الملابس والأزياء.