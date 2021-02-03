«كورونا» يرفع إيرادات تطبيق «جاست إيت» لتوصيل الطعام بمصر 300%

ارتفعت حصة تطبيق المينيوز elmenus إلى 20 % من إجمالى تطبيقات توصيل الطعام فى مصر فى عام الوباء

أكد دافيد باتريس، المدير التنفيذى السابق لشركة جاست إيت البريطانية التى تشغل تطبيق المينيوز elmenus لتوصيل طلبات الطعام فى مصر، أنه استثمر مبلغًا كبيرًا نسبيًا فى هذه الخدمة، بعد أن قفزت إيرادات الشركة من هذا التطبيق 300 % فى عام وباء فيروس كورونا الذى أرغم المصريين على البقاء فى البيت وعدم الذهاب للمطاعم واستخدام الموبايل لتفعيل خدمة توصيل الوجبات لمنازلهم، لترتفع إيراداتها بحوالى 3 أمثال ما حققته فى عام 2019.

وارتفعت حصة جاست إيت من تطبيق المينيوز elmenus إلى 20 % من إجمالى تطبيقات توصيل الطعام بمصر خلال 2020.

ويتوقع دافيد باتريس نمو إيرادات جاست إيت من تطبيق المينيوز بحوالى 10 أمثال خلال العام الحالى مع استمرار انتشار الفيروس.

ويرجع انتعاش سوق طلبات توصيل طلبات الطعام فى مصر؛ لأن العديد من المطاعم تدفقت على خدمات تعهيد توصيل الطلبات.

جاست إيت: سوق تطبيقات توصيل الطعام فى مصر صعد بأكثر من 3 مليارات دولار

وأعلنت شركة جاست إيت وفقا لتطبيق المينيوز أن سوق تطبيقات توصيل الطعام فى مصر صعد بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أن هذا الارتفاع حدث العام الماضى مع ارتفاع عدد الستخدمين إلى 22.7 مليون شخص، بسبب مرض كوفيد 19.

وذكرت وكالة بلومبرج أن دافيد باتريس قاد شركة جاست إيت التى تتخذ من لندن مقرًا بالفترة من 2013 إلى 2017.

ورأس باتريس جاست إيت قبل اندماجها مع شركة تيك اوى دوت كوم، ويرى حاليًا انتعاشًا واضحًا بخدمة توصيل طلبات الطعام.

ويتوقع نموًا كبيرًا للشركة لارتفاع عدد عملائها إلى أكثر من 1.5 مليون مستخدم شهريًا خلال العام الماضى لاستمرار انتشار كورونا.

وأدى انتشار العدوى من مرض كوفيد 19 إلى بقاء الناس فى بيوتهم للحد من انتشار العدوى وعدم الخروج للمطاعم.

وأصبح دافيد باتريس الآن شريكًا بشركة 83 نورث ليميتيد للاستثمار، كما أن له استثمارات فى البرازيل وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا.

وتوقع باتريس انتعاش واضحا لسوق طلبات الطعام بمصر الغنية بعدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة لاستمرار الإصابات والوفيات من كورونا.

وأدى وباء كورونا إلى تدفق المستهلكين على خدمات تطبيقات توصيل الطعام ومنها المينيوز الذى تشغله شركة جاست إيت فى مصر.

واتجه العديد من المصريين إلى استخدام هذا التطبيق بدلًا من الخروج والذهاب للمطاعم والتعرض للعدوى من مرض كوفيد 19 المميت.

ولم يفصح باتريس عن استثمارته فى تطبيق المينيوز فى الشركة بمنطقة الشرق الأوسط التى وصفها بأنها سوق ناضجة وضخمة.

الشرق الأوسط جاذب لشركات تكنولوجيا تطبيقات الموبايلات السمارت فى خدمات توصيل طلبات الطعام

ويعتقد باتريس أن هذه المنطقة جاذبة لشركات التكنولوجيا التى تعمل فى تطبيقات الموبايلات السمارت التى توفر خدمات توصيل طلبات الطعام.

ويتوقع توسع شركة جاست إيت فى منطقة شبه الصحراء الأفريقية ودول أخرى مثل كينيا ونيجيريا لاتجاه سكانها نحو الخدمات الديجيتال.

ويتميز المستهلكون فى مصر بحب استخدام الموبايل السمارت فى طلب أى شئ من فنجال القهوة للطعام وعمل اختبار الدم بالبيت.

ولكن 6 % فقط من طلبات الطعام بمصر يتم تشغيلها أونلاين بحسب بارتيس الذى أكد أن الشركات الأجنبية تكافح الوباء.

وكان وباء كورونا الذى انتشر فى العالم منذ يناير 2020 أدى لاتسحاب شركتى أوبر إيتس وجلوفو من السوق المصرية.

وبدأت شركة جاست إيت تشغل تطبيق elmenus منذ حوالى 10 سنوات كخدمة أونلاين دايركتور، ثم أضافت تطبيق توصيل الطعام عام 2018.

وتتوقع الشركة المزيد من الانتعاش خلال الفترة الحالية التى يتوسع فيها المصريون باستخدام التكنولوجيا الديجيتال ما جعلها تنفذ بعض التوسعات.

وأضافت جاست إيت المزيد من المطاعم وعينت 4 آلاف طيار لمواجهة تزايد طلبات توصيل الطعام هذا العام مع استمرار الوباء.