شهدت مدينة الأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل “بني براك” التي يسكنها أقل من 200 ألف نسمة، أعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد مدينة القدس المحتلة، التي شهدت إصابة 916 شخصا ويسكنها 875 ألف نسمة.

وقامت وزارة الصحة في إسرائيل بتحديث أعداد المصابين بكورونا حسب المدن ، وتظهر البيانات أن هناك زيادة كبيرة في عدد حاملي الفيروس في مدينة بني براك اليوم.

900 إصابة جديدة بزيادة 25% عن أمس

وتم تشخيص 900 إصابة في مدينة الأرثوذكس اليوم ، مقارنة بـ 723 أمس، سجلت مدينة نتانيا زيادة حادة بأكثر من 23٪، ووصل عدد المرضى بها 117 ، مقارنة بـ 95 بالأمس.

بينما أصيب 151 شخصا في عسقلان ، بزيادة 21٪ خلال يوم واحد، ويبلغ عدد المرضى في تل أبيب الآن 324 ، بزيادة 8٪ تقريبًا عن أمس، وفي بيتح تكفا ، كان عدد المرضى 127.



كما شهدت بئر السبع زيادة كبيرة بلغت حوالي 24٪ ، وهناك 114 مريضاً تم التحقق منهم من 102 مريض في أشدود ، بزيادة 3٪.

رئيس جهاز الموساد يدخل الحجر الصحي بعد إصابته بكورونا



من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية اليوم، أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي يوسي كوهين، سيدخل إلى الحجر الصحي مدة ثلاثة أيام في مكتبه بعد أن اتضح أنه اجتمع مع وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان.

وخاطب الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية في مدينة مكابي “ران سار” لجنة الكنيست صباح اليوم حول الوضع الخطير في بني براك .

“بني باراك” أكبر مدينة إسرائيلية تشهد إصابات كورونا بعد تل أبيب

وقال سار، إن حوالي 38 ٪ من سكان بني براك مرضى ، ويبلغ عددهم 75000 شخص، سنجد أنفسنا مع الكثير من القتلى في بني براك إذا لم نفعل شيئا للحد من انتشار الفيروس.



وارتفع عدد قتلى فيروس كورونا في إسرائيل إلى 32 بعد أن أعلنت المستشفيات وفاة ستة أشخاص آخرين صباح اليوم.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بلغ الآن 6،211 – بزيادة قدرها 119 مقارنة بالأمس، وبحسب معطيات الوزارة ، فإن 107 مرضى في حالة خطيرة.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، أن نتنياهو دخل الحجر الصحي مجددًا حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن كان قد اجتمع بوزير الصحة يعكوف ليتسمان الذي أصيب بفيروس كورونا.

ومن بين المرضى الجدد الذين تم تشخيصهم أثناء الليل وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته.

وفي أعقاب تأكد إصابة وزير الصحة يعكوف ليتسمان بفيروس كورونا، ستدخل البروفيسور سيجال صدتسكي، رئيسة خدمات صحة الجمهور، إلى الحجر الصحي.

بعد تشخيص ليتسمان ، دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عزلة حتى الأربعاء من الأسبوع المقبل، كما تم عزل الرئيس التنفيذي لمكتبه، موشيه بار غود ساين، ورئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة ،سيغال صادقي، وأعضاء مكتب وزير الصحة.

كما تم عزل بعض موظفي مكتب نتنياهو هذا الأسبوع ، بما في ذلك رئيس هيئة التدريس آشر هايون، والمتحدثة باسم رئاسة الوزراء شير كوهين والمتحدث السياسي ناعور يحيى.