«كورونا» يدفع الأردن لإرجاء انعقاد الملتقى العربي للاستثمار السياحي

الذي كان مقررا انعقاده في العاصمة الأردنية في 14 مارس الجاري

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ومجموعة الاقتصاد والأعمال عن تأجيل انعقاد الملتقى العربي للاستثمار السياحي الذي كان مقررا انعقاده في العاصمة الأردنية في 14 مارس الجاري.

وجاء إرجاء انعقاد الملتقى العربي للاستثمار السياحي، مراعاة للظروف الناتجة عن فاروس كورونا وتداعياته التي شملت معظم بلدان العالم.

وسيتم تحديد الموعد الجديد للملتقى العربي للاستثمار السياحي في وقت لاحق، بعد عاصفة الكورونا.

وكان من المقرر انعقاد الملتقى برعاية رئيس مجلس الوزراء في الأردن الدكتور عمر الرزاز، وبمشاركة قيادات هيئات ومؤسسات السياحة والاستثمار من الأردن والبلدان العربية الأخرى.

ووجهت وزيرة السياحة والآثار في الأردن مجد شويكة رسالة إلى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال تضمنت أنه نظرا للظروف التي يمر بها العالم وتداعيات فايروس كورونا، فإنه سيتم إرجاء موعد انعقاد “الملتقى العربي للاستثمار السياحي” المنوي انعقاده بتاريخ 14 مارس إلى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا حال انتهاء هذه الأزمة.