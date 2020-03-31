ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، سيدخل كوخافي إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع،.

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نقلا عن تقارير واردة من الجيش الإسرائيلي عن إصابة رئيس أركان لإحتلال “أفيف كوخافي” بفيروس كورونا ، معلنة عن دخوله في عزلة في مكتبه حتى نهاية الأسبوع لمخالطتهم ضابطا تأكدت إصابته بالفيروس.

وأقام “كوخافي” جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام بتاريخ 22 مارس.

وتأكد اليوم أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مصاب بفيروس كورونا لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع”.

وكشفت الصحيفة أيضا عن إصابة قائد الجبهة الداخلية وقسم العمليات اللواء “أهارون حليوة”، وبالتالي سيكونان في عزلة بحلول نهاية الأسبوع.

ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، سيدخل كوخافي إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع،.

فيما ارتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 5،358، و94 منهم في حالة خطيرة و 76 علي الجهاز التنفسي، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 20 شخص.

أما عدد افراد الطواقم الطبية الذين أصيبوا بفيروس كورونا فبلغ 183، ويخضع 758 من الأطباء للحجر الصحي، بالإضافة إلى 1299 ممرض وممرضة.

إلى ذلك أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن إدخال قيادات كبيرة في الجيش للعزل الصحي، بعد مخالطتهم لأحد مصابي الفيروس.