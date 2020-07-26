«كورونا» يخفض إنتاج «إيكمي» 50% بالربع الثاني من 2020

قال هشام صابر رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي”، إن معدلات الإنتاج بشركتهُ تراجعت بنحو 50% خلال الشهور الماضية وتحديدًا بفترة الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة “كورونا” .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الشركة واجهت منذ ظهور الجائحة بعض التحديات أو التباطؤ في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، ولكن تم تداركها في ظل إستمرار المعاملات التجارية، وتدبير مخزون إستراتيجي يكفي لشهور .

ولفت صابر، إلي أنهُ عقب التخلص من أزمة تباطؤ تدبير المواد الخام، ظهرت أزمة آخرى متعلقه بالعاملين بالشركة وتقليل العدد منعًا للتكدسات، وهو ما أدي لإنخفاض الإنتاج بتلك النسبة .

وتوقع رئيس مجلس الإدارة بـ”إيكمي” أن تنخفض مبيعات شركتهُ بنسبة مقاربة خلال الفترات الحالية .

وأشار، إلي أن شركتهُ إضطرت لتخفيض مستهدفاتها الربحية وأيضًا النمو خلال العام الجاري، بناء على تأثيرات الوباء .

وأوضح، أن ذروة التأثر لـ”إيكمي” جاءت خلال شهري مايو ويونيو، بسبب إرتفاع معدلات الإصابة وأجازات العاملين .

وتوقع هشام صابر رئيس مجلس الإدارة بـ”إيكمي”، أن تعوض الشركة جزء من الفاقد خلال الفترات المقبلة، تزامنًا مع قرارات الحكومة المصرية التي صدرت مؤخرًا بإعادة فتح الإقتصاد تدريجيًا .

يُذكر أن الحكومة المصرية قررت مؤخرًا التعايش مع فيروس “كورونا” بإصدار حزمة من القرارات تمثلت في إلغاء حظر التجوال، وإعادة فتح المطاعم والكافيهات والسينمات والمسارح للعمل حتى العاشرة مساء بطاقة %25 ومدّ عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل.

كشفت القوائم المالية لـ”إيكمي” خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباحها بنسبة 54.9 % على أساس سنوي، إذ سجلت ربحية بقيمة 22.7 ألف جنيه مقابل أرباحًا بقيمة 50.4 ألف جنيه بالتفرة المماثلة من العام الماضي.

فيما أظهرت القوائم المالية للشركة حينها أن الإيرادات ارتفعت خلال الفترة ذاتها وسجلت 650 ألف جنيه ، مقابل 608.6 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ رأس مال إيكمى 24 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة من الأفراد بنسب تراوحت بين %0.04 و %9.3.