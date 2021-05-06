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«كورونا» يحول عربات «توك توك» في نيودلهي إلى سيارات إسعاف لنقل المصابين

يفصل حاجز من البلاستيك بين سائق "توك توك" والركاب في الخلف
مصطفى الجُدي 10:39 م, الخميس, 6 مايو 21 10:39 م, الخميس, 6 مايو 21

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حولت حكومة العاصمة الهندية، نيودلهي، مجموعة من عربات “توك توك” إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.

وذكرت “سبوتنيك” أن حكومة دلهي جهزت بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 عربة “توك توك” بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة؛ والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان.

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وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات “كوفيد-19” بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب، واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة منها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وينقل سائق “توك توك” راج كومار المرضى إلى مستشفى جاي براكاش نارايان أكبر منشأة طبية في العاصمة والتي تغص بمرضى “كوفيد-19”.

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ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق “توك توك” والركاب في الخلف.

وسجلت الهند أكثر من 412.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، في حصيلة قياسية جديدة والإجمالي يتجاوز حاجز الـ21 مليون حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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